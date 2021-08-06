Son dakika haber! ANTALYA 2 KAHRAMAN ORMANCININ HAYATINI KAYBETTİĞİ ARAZÖZ DİREKSİYON SİMİDİNE KADAR YANIK - Son Dakika

MANAVGAT orman yangını 10'uncu gününde de devam ediyor. Manavgat yangının 2 ormancıya mezar olan arazöz ise Gülendağ eteklerindeki ormanlık alanda duruyor. Arazözün direksiyon simidine kadar yandığı görüldü.

7 bine yakın personelin havadan ve karadan yangınla mücadelesi sürerken bir yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yangında zarar gören yerleşim yerlerinden biri olan Gebece Mahallesi'nde zarar gören evlerin yıkımı tamamlandı. 20 evin yıkıldığı mahallenin ormanlık arazisi ise tamamen yanarak kül oldu. Yangınlarla mücadele edilirken 5'i sivil vatandaş 7 kişi ise alevler arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Gebece Mahallesi'ndeki Gülendağ'ın Beloluk Mevkii'nde 30 Temmuz Cuma günü öğleden sonra kuvvetlenen yangına müdahalede bulunan arazözün devrilmesiyle alevler arasında kalan arazöz sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya, yaralı olarak araçtan çıkarken, orman işçileri Erdal Tolka (37) ve Yaşar Cinbaş (53) ise yaşamını yitirmişti. Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'nden Tolka ile Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü'nden Cinbaş'ın, yanan arazözün içindeki cansız bedenlerine ise bir gün sonra sabah saatlerine ulaşılabilmişti. Manavgat yangının 2 ormancıya mezar olan arazöz ise Gülendağ eteklerindeki ormanlık alanda duruyor. Arazözün arka kısmının yangından etkilenmediği dikkati çekerken ön kısımda lastiklerinden direksiyon simidine kadar tamamen yandığı görüldü. Ayrıca arazözün deposunda kalan suyun ise bir vanadan damlayarak aktığı dikkati çekti. Yerleşim yerlerinin olduğu Gebece Mahallesi'nden Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yanan arazözün bulunduğu noktaya ulaşım 1.5 saat sürerken, bölgedeki ağaçların tamamen yandığı gözlendi.