MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yangının devam ettiği Manavgat'a geldi. Yangından en çok etkilenen noktalardan olan Kalemler Mahallesi'ne giden İnce, yanan orman arazilerini beraberindeki heyetle birlikte gezdi. Yol üzerinde bulunan ve yangın sırasında zarar gören bir hayvan çiftliğini ziyaret eden İnce, burada gazetecilere açıklamada bulundu. Yangına müdahalenin yetersiz olduğunu belirten İnce, Büyük bir felaketle kuşlar bile uçamamış. Burada onlarca köy yok olmuş. Köylünün evleri, hayvanları, samanları yanmış. Köylüler perişan bir durumda. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti 780 bin kilometrekareyi, yüzölçümümüzün yüzde 29'unu oluşturan ormanlarımız oluşturuyor ama envanterimizde 1 tane yangın söndürme uçağımız yok dedi.

İnce, zarar gören köylerdeki ziyaretlerinin ardından akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.