Üye Girişi
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6) - Son Dakika

Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6)

30.07.2021 13:55
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6), System.String[]

YANGINDA DOĞAN OĞLAĞA 'MUCİZE' ADI VERİLDİAntalya Manavgat'ta çıkan yangında, alevlerin arasında ineklerini kurtarmaya çalışan ve bu sırada çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan, Kalemler köyündeki Serdar Bayat (30), yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

YANGINDA DOĞAN OĞLAĞA 'MUCİZE' ADI VERİLDİ

Antalya Manavgat'ta çıkan yangında, alevlerin arasında ineklerini kurtarmaya çalışan ve bu sırada çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan, Kalemler köyündeki Serdar Bayat (30), yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Evi, ahırı, otomobili yanan; bazı küçükbaş ve büyükbaşları da ölen Bayat, tahliye edildikten 3- 4 saat sonra evine döndüğünü söyledi. Video çekmeden 10- 15 dakika önce ileriden alevleri gördüğünü, görür görmez ahırdaki hayvanları boşaltmaya başladıklarını aktaran Bayat, alevlerin bir anda geldiğini ve her yerin yandığını söyledi. Tarlanın ortasındaki boş alana kendisini zor attığını belirten Bayat, videoda elinde tuttuğu gebe ineğin alevlerin arasında kaybolduğunu ve buzağıyı doğurup öldüğünü söyledi. Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Bayat, yangın sırasında mucizeye şahit olduklarını da belirtti. Gebe keçisinin yangın anında doğurduğunu belirten Bayat, oğlağa 'Mucize' adını verdiklerini söyledi.

'İNEKLERİN YARISI ÖLDÜ'3 gündür süren yangın nedeniyle artık takati kalmadığını aktaran Serdar Bayat, en son ateş arasında kaldığını, başka bir şey hatırlamadığını söyledi. Bayat, "Video çektikten sonra olan oldu. Kapının önünde alevlerin arasında ölen karnı buzağılı ineğim kaldı. Videoda elimde tuttuğum inek gitmiş ateşlerin arasında kalmış. İneklerin yarısı öldü, yarısı kaldı. Kendi canımızı düşünmüyorum. Esas olay yangından sonraki mücadelemiz. 3 gündür gelen giden yok. Ağlamaktan sesim kalmadı artık. Anlatacak bir şey yok artık. Ne su ne elektrik var. Hayvanın altındaki gübreler bile cayır cayır içten içe yanıyor. Biz onları nasıl söndürelim? Tankerle su çekiyoruz. Annem hala yanan közleri söndürmeye çalışıyor" diye konuştu.'EN SON BUZAĞILARI EVİN İÇİNE ALDIM'29 inekten sadece 11- 12'sini canlı kurtardıklarını belirten Bayat, "Gerisi nereye gitti, nerede yandı; bilmiyorum. Birinin ölüsünü tarlada bulduk, gerisi nerede bilmiyorum. Keçilerim de yanımdaydı, yangın esnasında doğum yapmış, oğlağımız ve ona 'Mucize' adını verdik. Yangın bittikten sonra toprağın arasında kendinden geçmiş bir halde buldum. Evin önünde alevlerin arasında küçük oğlağı gördüm. Birkaç saat önce doğmuştu. Bu mucize gibi bir şeydi. Alevlerin 6-7 metre yükseldiği yerde nasıl doğdu, nasıl yaşadı; anlayamadım. Buzağılarım vardı. Bir tarafa taşıyorum orası yanıyor diğer tarafa götürüyorum orası yanıyor. En son buzağıları evin içine aldım. Ölürse evin içinde dumandan boğularak ölsün, dedim" dedi. 'CANIMIZ ÖNEMLİ DEĞİL, HAYVANLARI KURTARDIK'Evlerin yarısının yandığını ve yarım saat alevlerin arasında kaldığını anlatan Serdar Bayat, "Kollarım, bacaklarım her yerim yanık içinde. Canımız önemli değil hayvanları kurtardık ya başka bir şey istemiyorum. Araba yanmış, ev yanmış, hiç umurumda değil. İyi ki kaçmamışız. Kaçmayıp da sağ kalan çok nadir" diye konuştu. Hayvanlarını 'çocuklarım' diyerek seven Bayat, "Hayvanlarımız bizim için her şeyden daha kıymetli. Onları terk edemedim. Her yer yanmaya başladığında, iplerini kestiğim inekleri açık araziye götürdüm. Keçilerimi de alevlerin arasından uzaklaştırdım. Ellerimde ve ayaklarımda yanıklar oluştu. Zar zor kurtardım onları. Artık tükendik, diyecek bir şeyimiz kalmadı. Artık nasıl ahır yapacağız, bilmiyorum. Burası sera, kurtardığımız inekleri seralara getirdik. Hayat bundan sonra başlıyor artık. Yangından kurtulduk, diye sevinirken ne elektrik ne su var. Benim 1200- 1300 balya samanım yandı. 4-5 ton yem, 5-6 ton buğdayım yandı. Kendi yiyip içeceğimiz de yandı. Esas biz yangını atlattık, diye sevinirken bugün 3'üncü gün, 3 gündür ayaktayım. Şimdi başlıyor mücadelemiz. Biz neyi, nereden, nasıl toparlayacağız?" dedi. 'BİZ ÖLÜMÜ GÖZE ALMIŞTIK'

Yanan evin içini de gösteren Serdar Bayat, "Ben alevlerin arasında uğraşırken annem ve babam öldü, dedim. Meğer babam evi söndürmeye çalışıyormuş. Evin yarısını kurtarabildik. İyi ki de kalmışız o kadar can kurtardık. Biz ölümü göze almıştık. Allah'a binlerce şükür" diye konuştu.

Aslı DURAN/MANAVGAT (Antalya),


Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6)

Manavgat, Yangın, Ölü, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri 14:23 Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi 14:02 Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı 13:57 Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı
Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti 13:45 Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti Isparta'da dayı ile yeğenini öldüren çoban konuştu: Dövecekler diye korktum, ateş ettim 12:31 Isparta'da dayı ile yeğenini öldüren çoban konuştu: Dövecekler diye korktum, ateş ettim Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı 12:17 Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı
Haluk Levent, 11:59 Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar 11:50 Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar

Son Dakika Haberleri
14:24 Türkiye yangınlarla uğraşırken Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilginç çıkış: Tekbirler yangını söndürür
14:23 Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri
14:19 Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki
14:03 Yaşanan mucize göz doldurdu! Hamile keçi alevlerin arasında doğurdu
14:02 Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi
14:00 Hayali ihracat yapmakla suçlanan Bedri Güntay, açıklama yaptı: İddiaları kabul etmiyorum, mağduruz
13:57 Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı
13:50 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Galatasaray'ın transferine onay vermedi
13:44 Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti
13:40 Galatasaray, Gedson'u isterken Benfica'dan gelen öneriyle Gabriel'i düşünmeye başladı
Türkiye yangınlarla uğraşırken Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilginç çıkış: Tekbirler yangını söndürür Türkiye yangınlarla uğraşırken Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilginç çıkış: Tekbirler yangını söndürür         
14:25
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Hayali ihracat yapmakla suçlanan Bedri Güntay, açıklama yaptı: İddiaları kabul etmiyorum, mağduruz Hayali ihracat yapmakla suçlanan Bedri Güntay, açıklama yaptı: İddiaları kabul etmiyorum, mağduruz         
14:00
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Galatasaray'ın transferine onay vermedi Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Galatasaray'ın transferine onay vermedi         
13:51
Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler         
13:38
Manisa'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü Manisa'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü         
12:26
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok         
11:57
TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi         
11:44
Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu         
11:41
İnsanlık dışı olay! Kayıp olarak aranıyordu, evine sürünerek dönen kedinin tecavüze uğradığı ortaya çıktı İnsanlık dışı olay! Kayıp olarak aranıyordu, evine sürünerek dönen kedinin tecavüze uğradığı ortaya çıktı         
11:31
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım         
11:04
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak         
20:29
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 14:29:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement