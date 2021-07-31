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Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi

31.07.2021 16:36

Son dakika haberleri... Manavgat'ta yaşayan Ali Öztürk, 2017 yılında özel ağaçlandırma projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiraladığı araziye, 5 bin 500'ü defne, kalanı badem olmak üzere yaklaşık 8 bin ağaç dikti.

Manavgat'ta yaşayan Ali Öztürk, 2017 yılında özel ağaçlandırma projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiraladığı araziye, 5 bin 500'ü defne, kalanı badem olmak üzere yaklaşık 8 bin ağaç dikti. 4 yıl boyunca ağaçlarına gözü gibi bakan Ali Öztürk, arazide suyun eksilmesi üzerine çarşamba günü sabah saatlerinde mahalle muhtarına telefon ederek, ağaçlarını sulamak amacıyla arazide su çıkarmak için yardım istedi. Telefon etmesinin ardından 1,5 saat sonra Yeniköy Mahallesi'nde başlayan yangın Ali Öztürk'ün bütün ağaçlarına zarar verdi. Ali Öztürk, arazide ağaçlarının yanı sıra tarım aletlerinin de bulunduğunu belirterek, onların da kullanılmaz hale geldiğini anlattı. Bademlerin bu sene ürün vermeye başlayacağını, ürünlerini toplamadan hepsinin yandığını söyleyen Ali Öztürk, "Ne yapacağımı bilemiyorum. Bahçede ne kadar zarar olduğunu hesaplamam mümkün değil. Bahçenin içinde ne varsa hepsi gitti. Ağaçların yanı sıra tarım aletlerim vardı onlar da kullanılamaz hale geldi. Hatta ağaçların dibindeki damlama sulama sistemi bile yok oldu. Ne kadar zararım olduğunu söyleyebilmem mümkün değil" dedi.

KATI ATIK DEPOLAMA VE ENERJİ TESİSİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Kızıldağ Mahallesi'nin Göğü mevkiinde bu sabah erken saatlerde başlayan yangın nedeniyle özel bir şirkete ait katı atık depolama ve enerji tesisi tahliye edildi. Bölgede yangını kontrol altına almak üzere çevre il ve ilçelerden gelen orman ve itfaiye görevlileri yerden helikopterler ise havadan çalışmalarını sürdürüyor. Esen şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle söndürürken, jandarma ekipleri yangın bölgesine giden yolları kesti.

ALANYA'DA 3 NOKTADA YANGIN

Alanya'da 3 ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. İlçenin Sapadere ve Güzelbağ mahallelerindeki yangın kontrol altına alınırken, Yeniköy'de ise söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Güzelbağ'da sabah saatlerinde tedbir amacıyla evler boşaltılırak yaklaşık 2 bin kişi tahliye edilirken, mahalleye girişler de kolluk kuvvetleri tarafından kapatıldı. Bölgedeki yangınlarda yaklaşık 100 evin zarar gördüğü kaydedildi. Söndürme çalışmalarında 3 uçak, 5 helikopter, 100 arazöz ve itfaiye aracı, çok sayıda ekip görev aldı.

'YANGINI ENGELLEMEZSEK MERKEZE İNECEK'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Gündoğmuş bölgemizdeki 2 gündür devam eden yangın, sınırlarımız içine girdi. Dün akşama kadar kontrol altındaydı. Yerleşim alanlarına gelmemesi için mücadele ediyorduk. Dün akşam rüzgar ile bazı bölgelerimiz yanmaya başladı. Dün sabaha doğru rüzgarın yön değiştirmesi ve kuvvetiyle Bayır Mahallesi'nde 120'ye yakın evin 100'e yakını kül oldu. Bayırkozağacı ormanlık bölgelerinde yangın devam ediyor ama yerleşim alanı dışında. Yine sabah saatlerinde Güzelbağ sınırına kadar geldi. 10 gibi Gündoğmuş sınırlarından, kuzeyinden yangın geldi. Müdehalelerle birlikte yerleşim alanlarındaki yangın kontrol altına alındı. Fakat doğu ve batısında yoğunluk var. Rüzgarın hız kesmesiyle yangın da yavaşladı. Amacımız Güzelbağın batı kesimi Alara bölgesine yangının geçmesini engellemek. Bunu engellemezsek Okurcalar turizm bölgesine yangının inebileceğini öngörüyoruz" dedi.

'TEHLİKE GEÇMEDİ'

Alınan tedbirler çerçevesinde yerleşim yerlerini boşalttıklarını belirten Başkan Yücel, "Yerleşim alanlarında vatandaşlarımız dışarı çıktı. Hayvanları dışarı çıkardık yaklaşık 1500-2 bine yakın nufüs vardı. Yazlıkçı vardı onlarla birlikte 2500 kişiyi merkeze aldık, bazılarını yurda yerleştirdik ama bölgede genelde ikinci ev olduğu için sıkıntı olmadı. Yardım kampanyaları başlatıldı. Gıda, su gibi şu an için hiçbir şeye ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olursa söyleyeceğiz. 5 helikopter, 3 uçağımız vardı. Bölge dağlık ve engebeli olduğu için uçaklarımızı o bölgede kullanamadık. Sadece helikopterle müdahale edildi. Şu anda 100'e yakın arazöz, itfaiye araçları ve iş makineleriyle yerleşim alanında kontrolü elimize almak için elimizden geleni yapıyoruz ama tehlike de daha geçmiş değil. Yeniköy Mahallesi'nde yangın ihbarı geldi. Oraya da müdahale etmek için ekipler yönlendirildi. O bölgede de yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürmeye çalışıyoruz. Demirtaş Mahallesi'ne bağlı Fakırcalı da yangın çıktı ama elektrik akımından olduğu tahmin ediliyor. Kontrol altına aldık, soğutma çalışmaları sürüyor. İnsanların can ve mal güvenliği için çalşıyoruz. Yetişmediğimiz yerlerde devletimiz kayıpları mal varlıklarını karşılayacaktır. Biz kontrolü şekilde hakim olmaya çalışıyoruz. En iyi tarafı yerleşim alanlarında yangın kontrol altında. Dışarıdan gelen ekipleri de batı bölgesine yönlendirip Alara'ya inmemesi için mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ CANSİPERANE BİR ŞEKİLDE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYUYOR'

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise şöyle dedi:

"Gündoğmuş'ta meydana gelen yangın Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi'ne de sıçradı. Gündoğmuş ilçesinden sabah buraya gelen alevlerden dolayı bu güzel mahallemizi sabah saatlerinde tahliye etmek zorunda kaldık. Vatandaşlarımızı sağ salim tahliye ettik. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Bizim için önemli olan önce can ve mal güvenliği. Orman İşletme ve Büyükşehir Belediyemizin itfaiyeleri şu anda çalışıyor. Karadan ve havadan müdahaleler sürüyor. Sabahki duruma göre şu anda daha iyiyiz ancak bizim için ilk öncelik vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak. Manavgat'ta bulunan koordinasyon merkezindeki bakanlarımızın talimatı ve valimizin koordinasyonunda burada da belediyemiz ile işbirliği içerisinde bu afetin altından kalkmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar ekiplerimiz gerçekten iyi çalıştı. İnşallah en kısa zamanda devletimizin desteğiyle buradaki yangının hep beraber altından kalkacağız. Siz de görüyorsunuz vatandaşlarımız cansiperane bir şekilde elini taşın altına koyuyor. Her bir görevli hangi kurum olursa olsun çok iyi şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımız buraya gelmek istiyorlar ama gelmelerini gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ekiplerimiz çalışıyorlar. Burada herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Valiliğimizin açmış olduğu yardımda bulunabilirler. Ben başta vatandaşlarımız ve emeği geçen tüm kurum personellerimize teşekkür ediyorum."

MANAVGAT'A YARDIM YAĞIYOR

Öte yandan Manavgat Belediyesi tarafından geçen çarşamba günü yangından zarar görenler için yardım yapılması amacıyla cumartesi pazarında toplanma merkezi oluşturuldu. Yangından zarar görenlere yardım etmek amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar Türkiye'nin her yerinden yardımlar ulaştırmaya başladı. Su ve gıda maddelerinin yanı sıra giyecek, barınma malzemelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda eşya toplanma merkezinde ayrıştırılıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yangından zarar gören mahallelere gönderiliyor.

Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi

Orman Genel Müdürlüğü, Ali Öztürk, Manavgat, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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