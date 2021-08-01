Üye Girişi
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10) - Son Dakika

Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10)

01.08.2021 16:50
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10), System.String[]

AKŞENER YANGIN BÖLGESİNDEİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manavgat'taki yangın bölgesine geldi.

AKŞENER YANGIN BÖLGESİNDE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manavgat'taki  yangın bölgesine geldi. Akşener, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Afet Yönetim Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve İYİ Parti ve CHP Antalya milletvekilleriyle toplantıya katıldı.

'DERHAL BU SAÇMALIKTAN VAZGEÇİN'Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Akşener, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi. Büyükşehir ve Manavgat belediye başkanlarından brifing aldığını belirten Akşener, "Gördüğümüz şey şu; ben buraya Marmaris'ten geldim. Manavgat'tan Adana'ya, oradan da Osmaniye'ye geçeceğim. Şimdi ortak noktaları söyleyeyim, Marmaris ve Muğla genelindeki yangınlarla Manavgat özelinden Antalya geneline yayılan yangınlardaki temel, ortak problem bir koordinasyon eksikliği. Valilik makamı ilçelerde kaymakamlık makamıyla ayrı bir koordinasyon sistemi, buna karşılık yangın olan yerlerin belediye başkanları eğer Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıysa onlarla alakalı daha farklı bir koordinasyon modeli var. Bu yanlış, bunu yapanlara buradan duyurmak isterim ki, derhal bu saçmalıktan vazgeçin, birincisi bu" dedi.AYRIMCILIK VE UÇAK MÜDAHALESİAkşener, diğer iki konuyu ise şöyle açıkladı: "İkincisi, bu tür konularda senci-benci, şucu-bucu bakılmaz. Bu tür konularda ekonomi, kaynaklar, elemanlar, araç ve gereç birleşir ve verimli bir çalışma yapılır. Vilayetin, kaymakamlığın, bakanlıkların, merkezi idarelerin imkanlarıyla belediyelerin imkanları birleşir ve buradan verimlilik çıkar ve daha hızlı sonuç alınır. Dolayısıyla bu ayrımcılığa son verilmesini sizlerin huzurunda duyuruyorum. Üçüncü konu maalesef yetersiz uçak, iki yerde de aldığımız bilgi, uçakların müdahalesi, yani belediyelerin elindeki arazöz ya da itfaiye araçlarının ulaşamadığı yerlerde uçak müdahalesinin daha etkili, verimli ve sonuç alıcı olduğu ama helikopterle ilgili o derece sonuç alınamadığı."'ACIYA DUYDUĞUM SAYGIDAN DOLAYI BİRŞEY SÖYLEMİYORUM'Birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Akşener, "Bugün aldığımız bilgilendirme toplantısından sonra çıkıp, çok başka şeyler söylemem gerekirdi ama milletimizin birlik, beraberliğe ihtiyacı var, insanımızın canı canmış. Belediye başkanımız 'Manavgat'ta 22 mahalle tamamen yandı yıkıldı' diyor. Dolayısıyla iktidar ve muhalefet partilerinin mensupları, onların ve bizden seçilmiş belediyelerin imkanlarını birleştirmek zorundayız. Bu ne ya, şuculuk buculuk, oradan seçilmiş buradan seçilmiş, böyle birşey olabilir mi? Dolaysıyla çok şey söyleyebilirdim, bu acıya duyduğum saygıdan dolayı herhangi bir şey söylemiyorum ama bunu bir kenara koyduk. Onun için de çözüm noktasına gideceğiz" diye konuştu.KUNDAKLAMA İSE DEVLETİN GÖREVİ DERHAL BULMAKTIROrman yangınları şayet kundaklama ise devletin görevinin bunların kim olduğunu derhal bulmak olduğunu kaydeden Akşener, "Çünkü Manavgat özelinde anlatılanlar var, Türkiye genelinde sosyal medyadan yapılanlar var. Dolaysıyla karmaşık, şaşkına çevirici bilgiler, algı yönetelim derken Türkiye'nin birliğini, beraberliğini bozar. Dolayısıyla eğer bu yangınları kundaklayanlar var ise, derhal önce kundaklama olup olmadığına bakılmalıdır ve bu konuda bir kanaat varsa derhal milletimizle paylaşılmalıdır. Bu konuda şeffaf olmak mecburiyetindedir" dedi.YANAN ALANLAR İÇİN UYARIOrman yangınlarına sebep olan ne dün, ne bugün, ne de yarın sebep olacaklarla ilgili kanun teklifi vereceklerini belirten Meral Akşener, şöyle devam etti: "Terör üyeliğiyle yargılanmalıdırlar. Oculuk buculuk üzerinden çıkarılıp terör üyeliğiyle yargılanmalıdırlar. Mesela Marmaris, Muğla'da ormanlar yanıyor, yanan ormanların yerine bir santim beton yapılmamalıdır. Yapılmaya kalktığı zaman seçim elbette gelecek, ister önce, ister 2023'te o betonların tamamını yıktırıp oraya el uzatanlarla da hesaplaşmak hepimizin boynunun borcu olacaktır. Onun için kupon arazi modeline geçilmemelidir. Manavgat özelinde evler, hayvanlar yandı, çok büyük kayıplar var. Şimdi karışık bir doğal afet yerine genel afet diye bugün ilk defa duyduğumuz bir tarif var. Bu tarifin Manavgatlılar açısından biz de burada 22 mahalle, köyler, hayvanlar, seralar gitmiş ve Antalya'nın birçok yeri, 5 ilçemizde yangın var. Dolayısıyla burada kayıpların giderilmesi için tariflenmelidir. İlk defa duyduğumuz bu afet bölgesi tarifi. Dolayısıyla daha rahat kayıpların ödenmesi için tariflenmelidir. Ama büyükşehir belediye başkanı, Manavgat belediye başkanı Millet İttifakı'nın, onlardan mal, mülk, imkan kaçırmak gibi bir bakış açısıyla yapılırsa bu son derece yanlış, günah, ayıp olur. Bunun da takipçisi olacağız. Dolayısıyla tekrar bütün sahada bulunan arkadaşlarıma hangi departmanda, kurumda olursa olsun gönüllülük esası da dahil bütün arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza en kalpten teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun ayaklarına taş değdirmesin. Bu beraberliğe ihtiyacımız var, birlikte çalışmaya ihtiyacımız var, bunu bozmaya kalkışacak olanları gerçekten kamuoyunda sonuna kadar kovalarım, haberleri olsun."Açıklamaların ardından Kalemler Mahallesi'ne geçen Akşener, yangında evlerini kaybedenlerle görüştü ve acılarını paylaşmak için geldiğini kaydetti. Akşener, Elif Duru isimli bir bebeği de sevdi.İTFAİYE ERLERİ TEHLİKE ATLATTIManavgat'taki orman yangınında yola kadar çıkan alevleri söndürmeye çalışan itfaiye erleri, alevlerin bir anda bulundukları bölgede yükselmesiyle büyük tehlike atlattı. Taşağıl Mahallesi'nde vadi içinden yükselen alevler, şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarına kadar yaklaştı. Yangının yoldan üst bölgeye sıçramasını engellemek için ekipler mücadele ederken, arazöz ve su tankerlerinden yapılan müdahaleye rağmen alevler bir anda yol kenarından yükselmeye başladı. Arazözlerdeki orman görevlileri yoğun duman altında kalmalarına ve yaşadıkları tehlikeye rağmen mücadeleden vazgeçmedi. İtfaiye erlerinin yükselen alevleri söndürme çabaları ve yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı.YERLEŞİK YABANCILARDAN YARDIM

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, ilçede yerleşik yaşayan yabancılar da yardım kampanyalarına destek verdi. Bir grup yerleşik yabancı bir alışveriş merkezinden aldığı malzemeleri Güzelbağ Mahallesi bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gönderdi.


Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10)

Meral Akşener, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor 17:02 Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor Çöl sıcakları kapıda! Ağustos'ta İstanbul kavrulacak 16:40 Çöl sıcakları kapıda! Ağustos'ta İstanbul kavrulacak İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor 15:44 İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor
Bodrum'da şiddetlenen alevlerden kaçış anları! Mahalle sakinleri tekne ve botlarla tahliye edildi 15:27 Bodrum'da şiddetlenen alevlerden kaçış anları! Mahalle sakinleri tekne ve botlarla tahliye edildi Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi 15:15 Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi Son Dakika: Yunanistan'a nota verildi! Edirne'de bir Türk vatandaşı Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürüldü 14:06 Son Dakika: Yunanistan'a nota verildi! Edirne'de bir Türk vatandaşı Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürüldü
Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi 13:16 Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada 12:16 Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada

Son Dakika Haberleri
17:02 İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu
17:01 Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor
16:54 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar
16:01 Son Dakika: Manavgat'ta 5 gündür süren yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı
16:00 Tokyo Olimpiyatları'nda, milli atletimiz Yasmani Copello da finale kaldı
15:44 İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor
15:37 Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı
15:18 Korkunç cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu babasını kalbinden bıçakladı
15:14 Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi
14:58 Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza'dan, "Paranın köpeğisin" diyen takipçisine ilginç cevap
İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu         
17:03
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar         
16:54
Son Dakika: Manavgat'ta 5 gündür süren yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı Son Dakika: Manavgat'ta 5 gündür süren yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı         
16:01
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
Korkunç cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu babasını kalbinden bıçakladı Korkunç cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu babasını kalbinden bıçakladı         
15:19
Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza'dan, Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza'dan, "Paranın köpeğisin" diyen takipçisine ilginç cevap         
14:58
ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı         
13:19
G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi         
12:19
Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim         
12:02
Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı         
11:48
Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi         
11:37
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor         
11:22
10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı 10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı         
11:16
Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda         
11:10
Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile         
11:01
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü         
22:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 17:11:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement