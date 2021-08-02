ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE (14) - Son Dakika

VATANDAŞ NÖBET TUTUYOR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beşinci gününe giren yangınlarda sabotaj iddialarına karşın bölgedeki ormanlık ve kırsal alanlardaki köylüler nöbete başladı. Manavgat'ın sahil kesimindeki Gündoğdu Mahallesi'nde de akşam saatlerinde yeni bir yangın çıktı. Ormanlık alandaki yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale ederken, bölgede orman yangınlarıyla ilgili sabotaj olduğuna dair iddialar hızla yayıldı. Mahalle halkından Mustafa Yılmaz, nişanlısıyla birlikte yangının çıktığı bölgeye yakın zeytin ağaçlarını suladıktan sonra dönüşte uzaktan iki kişiyi gördüklerini ileri sürdü.

ŞÜPHELİ İKİ KİŞİ İDDİASIYangınla ilgili ihbarda bulunduğunu da belirten Yılmaz, şöyle dedi:

"Biz nişanlımla beraber zeytini suladıktan sonra dönerken yerde küçük bir ateş gördük. Nişanlım acaba bu nedir diye bakalım dedi. Oraya bir baktık iki kişi, sadece görüntü olarak var simaları yok. Sonra orada bir sera var, görevli arkadaş vardı hemen burası yanıyor galiba, hemen kimi arayacaksak arayalım dedi. Biz hemen yangın ihbarı aradık. Onlar da oranın sahibini aradı. Sonra köylüye haber verdik, buraya geldik. Şahsın yüzünü görmedik uzak mesafe sadece beden olarak koyu elbiseli iki kişi gördük. Küçük bir ateşti zaten, biz onlara haber verip dönene kadar zaten büyüdü. Başka bir bayan arkadaş da biz söyledikten sonra o da görmüş iki kişiyi. Yüzleri gözükmüyordu. Küçük bir alevdi, serada çalışan bekçiye haber verdik, o da oranın sahibine haber verdi. Biz de yangın ihbarı aradık ve köylüye haber verdik."