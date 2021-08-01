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Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7) - Son Dakika

Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7)

01.08.2021 15:27
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7), System.String[]

BABACAN MANAVGAT'TADeva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesine gelerek Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi ilgili birimleriyle yangında büyük zarar gören Kalemler Mahallesi'ni ziyaret etti.

BABACAN MANAVGAT'TA

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesine gelerek Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi ilgili birimleriyle yangında büyük zarar gören Kalemler Mahallesi'ni ziyaret etti. Yardımların toplandığı Manavgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde açıklamada bulunan Ali Babacan, Manavgat, Antalya ve diğer illerde yaşanan yangın felaketleri nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, hayatlarını kaybeden 7 kişiye de Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin şu anda yangın felaketiyle mücadelede önemli bir efor ortaya koyduğunu belirten Babacan, "Bir yandan yerel yönetimlerimiz, bir yandan merkezi yönetim, pek çok arkadaşımız, binlerce personel yangın söndürme mücadelesine devam ediyor ve yangından etkilenen vatandaşlarımıza yardım için büyük bir seferberlik var. Söndürme ve yardım faaliyetlerinde emeği geçen çalışanlara ve gönüllülere de teşekkür ederim. Türkiye'de gerçekten önemli bir dayanışma ruhu var, toplumumuzun kültüründe bu dayanışma ruhunun ne kadar kuvvetli olduğunu burada görüyoruz. Depolar dolusu yardım malzemesi toplanmış durumda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak için büyük bir seferberlik var ve gönüllülerin de ağırlıklı olduğu bir çabayla bu çalışmalar devam ediyor" dedi.'BU ÜLKENİN 100 UÇAK, 100 HELİKOPTER ALACAK GÜCÜ VAR'Yangınların doğal, kaza, kasıt gibi farklı sebepleri olabileceğini kaydeden Babacan, "Bunları araştırıp bulmak devletin asli görevlerinden birisidir. Yargı ve kolluk kuvvetlerinin, yangının sebepleri konusunda hızlı, düzgün bir çalışma yapıp adil bir şekilde sebeplerini ortaya koymaları gerekir. Devletin asli görevidir ama devletin başka bir asli görevi de bu tür felaketlerden önce gerekli tedbirleri almaktır. Ben 11 yıl bu ülkenin ekonomisini yöneten bir arkadaşınız olarak söylüyorum ki, bu ülkenin 10 tane değil 100 tane yangın söndürme uçağı alacak, 100 tane helikopter alacak gücü vardır. Şu anda uçak yok, eski teknoloji, bozuktu, gerçekten bunlara bir vatandaş olarak üzülüyorum. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak çok üzülüyorum. Bu gördüğümüz tablo maalesef kötü yönetimin bir sonucu. Yangın küçükken, az sayıda uçak ve helikopterle söndürmek mümkünken, büyüyünce söndürmek çok daha zor hale geliyor. Bu ülkenin kaynağı var, önemli olan bu ülkenin kaynaklarını doğru harcamaktır" dedi.'TEDBİRDEN TASARRUF OLMAZ'Kasıt olursa devletin görevini yapacağını belirten Babacan, "Tabii ki devlet gereğini yapar ama tedbir bir devletin en önemli görevidir. Dolayısıyla sürekli olarak millilikten, yerlilikten bahseden bugün hükümete ben şimdi soruyorum, hani bizim milli uçağımız, hani bizim yerli helikopterimiz, hani bizim yerli yangın söndürme kapasitemiz nerede? İki lafın başı 'itibardan tasarruf olmaz' deyip de, eğer tedbirden tasarruf eden bir yönetim Türkiye'yi idare ediyorsa bu kabul edilebilir bir şey değil. İtibardan tasarruf olur ama tedbirden tasarruf olmaz. Önce tedbirinizi alacaksınız. Şu anda maalesef Türkiye'nin yaşadığı tablo, kurumların tek tek çöktüğü bir tabloyu bize gösteriyor. Hangi kuruma el atsanız dökülüyor kurumlar, böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.'SEFERBERLİK RUHU'Şu anda öncelikle acıyı paylaşmak ve zor durumda olan vatandaşların derhal yardımına koşmak gerektiğini de belirten Babacan, Deva Partisi Antalya İl teşkilatının bölgeye beş tır, bir kamyon ve jeneratör gibi yardımları ulaştırdığını açıkladı. Babacan, "Tabii ki bir seferberlik ruhu gerekiyor. Öncelikle acının dindirilmesi gerekiyor ama ondan sonra da bu işin muhasebesinin yapılması gerekiyor" dedi.BELEDİYEDEN YARDIM SEFERBERLİĞİ Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer illerden gelen ekiplerle birlikte Manavgat, Alanya, Akseki ve Gündoğmuş'ta devam eden yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan söndürme için çalışmalar sürerken diğer yandan soğutma çalışmaları da devam ediyor. Akseki'deki iki mahallede yangın yerleşim yerlerini tehdit edince mahalleler boşaltıldı, hayvanlar tahliye edildi. Manavgat'ta 19 mahalle tamamen boşaltıldı, 16 mahalle de kısmen zarar gördü. Beydiğin bölgesinde çıkan yangına müdahale çalışmaları ise sürüyor.ÇELTİKÇİ YEM DAĞITIM MERKEZİAntalya Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Çeltikçi Mahallesi'nde yem ve saman dağıtım merkezi kurdu. Merkezden şu ana kadar 196 çiftçiye yem ve saman desteği sağlandı. Mobil aşevi de günlük olarak hem yangından zarar gören vatandaşlar, hem de bölgede canla başla çalışan personel için yemek dağıtmaya devam ediyor.SAF KANTARON YAĞI BAĞIŞLADIYardım yapan bağışçılar arasında, bölgede yaşayan bir vatandaşın annesinin doğal olarak hazırladığı saf kantaron yağını da yangından zarar görenlere merhem olması için bağışlaması dikkat çekti. Yangından zarar gören mahallelerde yoğun çalışma yürüten ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de arazözlerle Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine su takviyesi yapıyor.'KADINLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

Kemer'de 3 noktada meydana gelen ve hızlı müdahaleyle kontrol altına alınan yangınla ilgili Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu açıklama yaptı. Başkan Topaloğlu, "Kemer'imize geçmiş olsun. Gerçekten bu milletin duyarlılığına hayranım. Hele hele kadınlar var ya, evde ne buldularsa yani bardağa kadar getirdiler ve inanılmaz bir şekilde mücadele ettiler. 1 saat içinde 3 tane yerde yangın çıktı. Bunun 3'üne de müdahale edip söndürdüler. Tabi orman ekibine, itfaiyeye, Kemer halkına, özellikle de kadınlara çok teşekkür ederim. Herkes canla başla çalıştı ve Allah'ın izniyle bunların hepsini kontrol altına aldık ama bu olmayacak anlamına gelmez. Lütfen tüm vatandaşlarımız duyarlı olsun. Gözümüzü dört açalım. Her an her şey olabilir. Bunlar yani gözünü bozdu. Bunlar sonuçta vatan haini. Canlıları yakıyorlar, herkese kasıtları var. Onun için dikkatli olalım. Ben bir kere daha Kemer halkına özellikle kadınlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.


Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7)

Büyükşehir Belediyesi, Ali Babacan, Manavgat, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (7) - Son Dakika


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