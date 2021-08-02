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Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (2) - Son Dakika

Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (2)

02.08.2021 11:16
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (2), System.String[]

BAŞKAN BÖCEK: BİZ YANIYORUZ, CİĞERİMİZ YANIYORAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şu an itibarıyla Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki olmak üzere 4 ilçede, 13 mahallede yangınların devam ettiğini açıkladı.

BAŞKAN BÖCEK: BİZ YANIYORUZ, CİĞERİMİZ YANIYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şu an itibarıyla Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki olmak üzere 4 ilçede, 13 mahallede yangınların devam ettiğini açıkladı. Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında başlayan yangının söndürülemediğini belirten Başkan Böcek, "Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Tabi ki canlarımızı kaybettik, 7 vatandaşımız oldu kaybettiğimiz, onlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Manavgatlı hemşehrilerime başsağlığı diliyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 646 araç ve bin 767 personelimizle vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için 7/24 çalışıyoruz. Bunun yanında Orman Bölge Müdürlüğü ve yangın söndürme ekipleriyle iş birliğiyle devam ediyoruz. Ayrıca bakanlarımız burada. Manavgat siyaset üstü bir yer, içimiz yanıyor, geleceğimiz yanıyor, can kayıplarımız var ve binlerce ormanda yaşayan canlılarımız da yanıyor. Bu bakımdan gerçekten çok üzgünüz" dedi.

SU SORUNU YAŞANAN 69 MAHALLEDEN 2'Sİ KALDISu konusunda 69 mahallenin etkilendiğini, 73 jeneratörle halka su verebilmek için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece gündüz çalıştığını kaydeden Başkan Böcek, "Şu anda sayı 2'ye düştü ancak tabi artmaz anlamına gelmez. Önümüzdeki süreci en iyi şekliyle değerlendiriyoruz. Muhtarlar Derneği aracılığıyla bütün muhtarlardan gelen talepleri de yerine getirmeye hızla devam ediyoruz. Can kayıpları dedik; vatandaşlarımız ineklerini, küçükbaş hayvanlarını kaybetti. Onlarla ilgili bir taraftan tespitler yapılıyor, tespitleri yapılanları gömme işlemlerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.'ARTIK SÖNDÜRELİM'Yangınların Gündoğmuş'ta çok hızlandığını açıklayan Başkan Böcek, şunları söyledi:  "Bunların da önleminin alınması için gereğini yapıyoruz ama uçaklar, helikopterler onlar da yardımcı olmaya çalışıyor. Hava şartları çok sıcak Antalya'mızda, bir taraftan da rüzgar dezavantaj ve hızla yangın devam ediyor. Bu süreçte 30 bin dekar faydalı-ekili alanlar da zarar gördü. Ayrıca 2 bin 800 yapı yandı. Geçmişte hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ağılları, 3-5 köy evi yanardı ama burada merkez de yandı. O bakımdan kurum kuruluş iş birliği içinde gereğini yapıyoruz. Hiçbir zaman buralarla ilgili de siyaset yapılmasını istemem zaten yapmadım, yapanları da istemem ama biz yanıyoruz, ciğerimiz yanıyor, Manavgat'ımız yanıyor. Artık bunu söndürelim, diye uğraşıyoruz. İnşallah Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın."İLLERDEN DESTEK EKİPLERİBütün Antalyalılar, büyükşehirler ile diğer il ve ilçe belediye başkanlarının telefonla aradığını da anlatan Böcek, "Hepsi personelleriyle İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Denizli, burada siyaset yok, bütün siyasi partilere mensup belediye başkanları ve hayırseverler arıyor. Onların yardımları için de teşekkür ediyoruz. Başta 191 personelle İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli, Konya, Kütahya gibi illerle beraber 107 araç, 286 personel var. Yani gerçekten bütün il-ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız herkes katkı koymak istiyor" diye konuştu.YURT İÇİ- YURT DIŞI UÇAK VE HELİKOPTER ÇAĞRISI

Belediye olarak aşevinin bölgede olduğunu da anlatan Başkan Böcek, halka günde 2-3 öğün sıcak yemek ikramı yapmaya çalıştıklarını söyledi. Eksikleri ne varsa taleplerini gerçekleştirdiklerini ve yardımcı olduklarını belirten Böcek, "Yanıyoruz, inşallah bir an önce, bu yangını söndürelim. 4 ilçede toplam 13 mahallede devam ediyor ama biz bir an önce yangının söndürülmesini istiyoruz. 7/24, gece gündüz, itfaiye ekiplerimizle arazözlerle her şeyle söndürmeye çalışıyoruz ama uçaklar, helikopterlerle ilgili bir an önce herkesin, bütün büyüklerimizden yurt içi- yurt dışı her yerden bu konuyla ilgili tek amacımız, canlılar ölmesin yangınımız söndürülsün" dedi.


Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (2)

Muhittin Böcek, Gündoğmuş, Manavgat, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (2) - Son Dakika


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