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ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2 - Son Dakika

ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2

03.08.2021 10:38

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları, 7'nci gününe girdi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları, 7'nci gününe girdi. Manavgat yangını ilçenin batısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde sürüyor. Doğuda Gebece ve Ahmetler mahallerindeki yangın kontrol altına alındı, fakat soğutma çalışmaları yapılamadı. Gündoğmuş'ta ilçe merkezinin tahliyesine neden olan yangın ise merkezden uzaklaştı, sarp arazide devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü saat 12.05'te 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, 7'nci gününe girdi. Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgedeki söndürme çalışmalarını koordine ediyor.

Manavgat yangını ilçenin batısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde sürüyor. Dün öğleden sonra Beydiğin ve Sırtköy mahallelerinde etkili olan yangın, akşam saatlerinde büyük bir ormanlık alanı yok ederek Kızıldağ Mahallesi'ne ulaştı. Havanın kararmasıyla birlikte vatandaşlar, yangının önünü kesmek için iş makineleri ve elektrikli testerelerle ağaç kesimi yaparak, yangının geleceği bölgeyle yerleşim merkezi arasında tampon bölge oluşturmaya çalıştı.

ENERJİ SANTRALİ YANGINDA KALDI

Yangın bölgesinde bir kadın 8 ineği ile yavrularını kurtarmak için yangın bölgesinden çıkarırken, bir kadın da kucağında 'Boncuk' adlı köpeği ve ailesiyle birlikte evini terk etmek zorunda kaldı. Dağlık ve etrafı tamamen ormanlık olan Kızıldağ Mahallesi'ndeki bütün evler tahliye edildi. Bölgede 4 milyon euroluk güneş enerji santrali de yangın içerisinde kaldı. Rüzgarın da etkisini sürdürdüğü yangın bölgesinde söndürme mücadelesi gece boyunca karadan devam etti.

RAFTİNG MERKEZİNİ TEHDİT

Kızıldağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanları da yok eden yangın Çardak'a doğru ilerlerken, dünyaca ünlü rafting merkezi Beşkonak bölgesini de tehdit etmeye başladı. Beşkonak'taki Köprülü Kanyon'da bulunan rafting işletmecileri işletmelerini kapatıp, faaliyetlerini durdurarak tüm çalışanlarıyla birlikte yangının önünü kesebilmek için bölgeye geldi. Raftingcilerin içinde Sudan, Gine gibi Afrika ülkeleri ve bazı Avrupa ülkelerinden Antalya'ya üniversite eğitimi için gelip yaz döneminde çalışan öğrenciler de bulunuyor. Rafting çalışanları ellerinde kazma, kürek, elektrikli testere ve baltalarla yangının Taşağıl, Beşkonak bölgesine ilerlemesine engel olmak için Çardak ve Kızıldağ ile Beydiğin aralarındaki bölgelerde iş makinaları ve bölge halkının da tampon bölgeler oluşturduğu çalışmalara katıldı.

'SAĞLIK OLSUN TÜRKİYE'

Bölgedeki rafting işletmecilerinden Bekir Ünal, "İşletmelerimizi üç gündür kapattık. Yangın bölgesine hem su ve erzak hem fiziksel olarak yardımda bulunuyoruz. Şu anda tampon bölge oluşturuyoruz, yanımızdaki çalışan personelleler ile birlikte bölgede çalışıyoruz. Yangınla mücadeleye faydamız olsun. Sudan, Gine ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen arkadaşlarla yangına yardım ediyoruz" dedi.

Tampon bölge için kesilen ağaçların taşınmasına yardım eden Kamboçya'dan gelen üniversite öğrencileri Muhammed Osman ve Ömer Culla, öğrenci olduklarını belirterek, "Yangın çıktı, bu durumda bırakmayacağız, yardım edeceğiz, elimden geleni yapıyoruz. Sağlık olsun Türkiye" diye konuştu.

Manavgat'ın doğusundaki Gebece ve Ahmetler mahallelerindeki yangın ise dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı, ancak soğutma çalışmaları yapılamadı.

GÜNDOĞMUŞ YANGINI SÜRÜYOR

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gece de devam edildi. Karadan yapılan müdahaleye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da destek verildi. Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan, Senir Mahallesi ve çıkışındaki Ümütlü Mahallesi'nde devam eden yangın dün ilçe merkezini tehdit edince 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş tedbir amaçlı boşaltıldı. Yoğun hava müdahalesi sonrasında ilçe merkezine yaklaşan alevler söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle anlık olarak bazı bölgelerde etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı. Ekipler, yangın olan bölgelerde söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2
ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2
ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2
ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2
ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2
ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2
ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2
ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2
ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2
ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2
ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2
ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2
ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2
ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2
ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2
ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2
ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2

Orman Yangınları, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE -2 - Son Dakika


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