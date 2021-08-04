Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (15) - Son Dakika

CHP'Lİ 11 BAŞKAN'DAN THK'YA İŞBİRLİĞİ DEKLARASYONU

Aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de olduğu CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Türk Hava Kurumu ile işbirliği deklarasyonu yayınladı. Yayınladıkları ortak bildiri ile, "THK uçaklarını aktif hale getirmeye hazırız" çağrısı yapan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları bugün ilk adımı atarak bünyesindeki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını belirten dilekçelerini ayrı ayrı Türk Hava Kurumu Başkanı Cenap Aşçı'ya iletti.

Bu itibarla; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinin c bendi uyarınca 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla, kamu yararına çalışan bir dernek olan Türk Hava Kurumu arasında iş birliğine gidilmesi hususunda gerekli tüm iş ve işlemlere hazır olduğumuzu bildirir; konunun aciliyetine binaen, iş birliğinin çerçevesini belirlemek ve bir protokol hazırlamak üzere belediyelerimizle kurumunuz yetkililerinin bir araya geleceği ilk toplantının yer ve tarihinin hızla tespit edilebilmesi için tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz."