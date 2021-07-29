MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; 1 ÖLÜ - Son Dakika

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde başlayıp, Manavgat'ın Oymapınar Barajı bölgesine kadar ilerleyen yangın nedeniyle Kepezbeleni'nin yanı sıra Manavgat'ın Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı mahallelerindeki evler boşaltıldı. Yangın nedeniyle Kepezbeleni bölgesine ulaşan yol kapatılırken, bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel ise yaşamını yitirdi. Bölgedeki yangının müdahale sonucu kontrol altına alındığı belirtildi.

ALEVLER ELEKTRİK SANTRALİNE KADAR ULAŞTI

Manavgat ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Oymapınar Mahallesi'nde de yangın devam ediyor. Çok sayıda ev yanarken, burada yaşayanlar ahırdaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Alevler, Oymapınar Barajı yakınındaki elektrik santrali yanına kadar ulaştı. Ayrıca santral içerisinde dün çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da tamamen yandı. Oymapınar Mahallesi'nin kuzey kısımlarında yaşayanlar tahliye edildi. Şiddetli rüzgarla birlikte yangının bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi.

'MAALESEF ÇOK KÖTÜ DURUM'

Oymapınar'da oturan Mehmet Ali Rüzgar, Maalesef çok kötü durum, büyük bir yangınla karşı karşıyayız. Evlerimiz yandı dedi.

Leyla Korkmaz ise, Bir itfaiye aracı gelse bizi kurtarır yangından derken, Mustafa Korkmaz da Yangın tepedeyken haber verdik önlem alın diye. Evler tutuştuğunda iki itfaiye gelseydi bu kadar büyük hasar olmazdı diye konuştu.

Hatice Korkmaz ise üzerindeki kıyafetleri dışında hiçbir şeyinin kalmadığını ve 20 adaklık küçükbaş hayvanın yangında öldüğünü söyledi.

ALANYA'DA 2 AYRI NOKTADA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Alanya'nın Demirtaş ve Beyreli mahallelerinde de dün akşam saatlerinde zirai alanda yangın çıktı. Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını sonrası tedbirli bekleyen ekipler gelen ihbar üzerine hemen olay yerine gitti. İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekipleri, yangına müdahale etti. 2 arazöz, 7 itfaiye aracı, iş makineleriyle birçok personel ve vatandaşların katıldığı çalışmalara yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 3 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.