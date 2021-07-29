MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; 3 ÖLÜ - Son Dakika

Manavgat ilçesindeki yangında Dikmen mahallesindeki ormanlık alanda yangın büyüdü. Ormanlık alanı kısa sürede saran yangın, birçok eve sıçradı. Ormanlık alan içindeki evler, sera ve tarım alanları da küle döndü. Yangın bölgesine girişler tamamen kapatılırken, bölgedeki vatandaşlar da jandarma ekipleri tarafından tahliye ediliyor. Dikmen mahallesindeki yangın Sarılar mahallesine doğru hızla ilerliyor. Yangında evlerini kaybettiğini belirten anne ve kız uzun süre gözyaşı döküp, yoldan geçen itfaiye ve orman araçlarına evlerini kurtarmaları için yardım istedi. Dikmen Mahallesi'nde büyüyen ve Sarılar'a doğru ilerleyen yangın Sarılar Öğrenci Yurdu'na ulaştı. İtfaiye ve orman ekipleri, yangının ilerlemesini durdurmak için büyük mücadele veriyor. Yangının daha da ilerlemesi durumunda Manavgat ilçe merkezini tehdit ettiği belirtildi.

AFAD'tan Manavgat'taki yangına ilişkin yapılan açıkmlamada ise "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" denildi.