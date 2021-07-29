Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (15) - Son Dakika

Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (15)

BAKAN PAKDEMİRLİ: ENTÜBE HASTALAR NAKLEDİLDİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde entübe durumundaki 10 hastanın tedbir amaçlı başka hastaneye nakledildiğini açıkladı.

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