Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (23) - Son Dakika

BAKANLAR AÇIKLADI: 2 GÜNDE, 53 YANGIN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Manavgat Yangın Komuta Merkezi'nde, Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Türkiye'deki diğer yangınlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Açıklamada üç bakana Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya milletvekilleri de eşlik etti.

28- 29 Temmuz tarihlerinde 53 orman yangınından 36'sının kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, devam eden yangınları şöyle sıraladı: "Şu an için devam eden yangınlar Adana Karaisalı, Pozantı, Kozan, Sarıçam, Ceyhan ve Feke bölgelerinde, Osmaniye Kadirli, Antalya Manavgat, Akseki, Konyaaltı ve Alanya, Kayseri'de Yahyalı, Mersin'de dünden beri devam eden Aydıncık yangınında 202 hane boşaltıldı. Bununla beraber verilen karşı ateş sayesinde bu yangın olumlu yönde ilerlemektedir, henüz kontrol altına alınmamıştır. Silifke'de iki ayrı belde toplamda 600 hane ihtiyaten boşaltıldı, bunun da pozitif yönde gidiyor olması en azından teselli edici. Mersin Bozyazı'daki yangın söndü, soğutma çalışmaları devam ediyor, bu yeni bilgi. Kütahya Emet'te bir yangın devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Muğla ilimizde de çeşitli yangınlar çıktı. Marmaris, Didim ve Güvercinlik'te üç yangın devam ediyor. Güvercinlik'te bir otelin boşaltılması söz konusu oldu ve tahliye başladı."ANTALYA'DA 3 CAN KAYBITüm bu yangınlarla 3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve toplamda tüm kurumlardan katılan 4 bin personelle mücadele edildiğini belirten Bakan Pakdemirli, "183 vatandaşımız toplamda bu yangınlardan etkilendi, 15'i taburcu oldu ve Manavgat Devlet Hastanesi'nden de 10 entübe arkadaşımız ihtiyaten başka hastaneye taşındı. Şu an için bu devlet hastanesinde bir risk bulunmamakla beraber, bu ihtiyaten öğle saatlerinde yapıldı. Maalesef Antalya'da 3 can kaybımız var. Hepimizin başı sağolsun. Lütfen devletin yaptığı uyarılara mutlaka uyalım, evimizi, aracımızı bırakmamız gerekiyorsa bunları geride bırakalım. Mal elbette değerli ama canımızdan değerli değil" dedi.ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMALARUzum zaman diliminde çıkması beklenen birçok yangının bir-iki gün içerisinde çıktığı günün yaşandığını söyleyen Pakdemirli, "Hep birlikte kontrol altına alma mücadelemiz devam ediyor. Elbette kontrol altına alacağız ancak bu biraz zaman alabilir ama devlet tüm kurumlarıyla burada, en başta devletin üç bakanı burada, çeşitli bakanlarımız geldi gitti, bakan yardımcılarımız gelip gidiyor. Ciddi bir koordinasyon kurduk ve bu koordinasyonumuz devam ediyor. Yangınların sebebiyle alakalı, bizi öncelikle yangınların sebebinden daha çok söndürülmesi alakadar ediyor ama sebebiyle ilgili de çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli merciler tarafından yapılıyor" diye konuştu.ZARAR TESPİT SONUÇLARITarım hasarlarıyla alakalı ilk tespitlere göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve ağırlıklı muz serası olmak üzere 500 dekar serada zarar tespit edildiğini açıklayan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: "Zarar tespitleri devam edecek. Meteorolojik olarak da yüksek süratli rüzgarın şu anda devamı hala söz konusu. Ancak ilerleyen saatlerde değişen yönle ve azalan süratle birlikte en azından Antalya tarafından da meteorolojik şartların biraz daha lehimize olabileceğini söylüyorum. Öncelikle günlerdir uyumayan orman kahramanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tüm belediyelerimize, jandarmamıza, emniyetimize, valiliğimize, AFAD, Kızılay, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza ve bakanlarımıza ve tüm katkı koyan kurumlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum."HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILIYORYangında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, devletin tüm imkanlarının Antalya ve Manavgat için seferber edildiğini söyledi. Bakanlık ekiplerinin de sahada olduğunu açıklayan Kurum, "Bilfiil 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Biz de bakanlık olarak bir taraftan ekiplerimiz yangın faaliyetlerini sürdürürken, bir taraftan da sönen yangın yerlerinde hasar tespit çalışmalarını yapmaya başladık. Şu an sahada 30 ekibimiz, mobil laboratuvarımız, araçlarımız bulunuyor. En kısa zamanda yangının söndürülmesiyle birlikte hasar tespit çalışmalarını tamamlıyor olacağız" dedi.77 BİNADA AĞIR HASARŞu an itibari ile Manavgat'ın Evrenseki, Kalemler, Yavrudoğan, Çolaklı ve Yeniköy mahallelerinde hasar tespit çalışmalarının başladığını kaydeden Bakan Kurum, "Bu çerçevede 76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi. 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespiti yapıldı. Bir taraftan da TOKİ Konut Dairesi Başkanlığı'mızın eliyle daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Giresun'da, Rize'de, Artvin'de ne yaptıysak hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için kalıcı konutların yapım sürecine de başlayacağız. Bu konuyla ilgili de TOKİ çalışanlarımız sahada çalışmalarını başlattı" diye konuştu.Bu süreçte vatandaşlara taşınma, kira, eşya yardımı olarak verilmesi gereken tüm yardımları da koordine etmek suretiyle Antalya'nın yaralarını en kısa sürede saracaklarını açıklayan Kurum, "Türkiye'nin birçok yerinde orman yangınları var. Yerleşim alanlarını etkileyen yangınlar var. Ekiplerimiz sahada tespitlerini yapmaktadır" ifadelerini kullandı.TEDAVİ GÖRENLERİN HAYATİ RİSKİ YOKTürkiye'nin her yerindeki yangınları yakından takip ettiklerini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Kahraman orman çalışanlarımız ve ona destek veren Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye çalışanları dahil tüm arkadaşların çalışmalarının yanında bizler de özellikle vatandaşlarımızın bu zor şartlarda devlet olarak yanında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Buradan sadece Antalya'da ve Manavgat'ın değişik bölgelerindeki yangınlarını değil Türkiye'nin her yerindeki yangınları başta bakanımız olmak üzere dikkatle takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla farklı il ve ilçelere de bakanlar, bakan yardımcılarımızı ve ilgili kurumlarımızın yöneticilerini de yönlendirmiş bulunmaktayız" dedi.Hastanelerde şu an için bir risk olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Manavgat bölgesi Antalya'da yangının en yoğun olduğu bölge olduğu için merkezi burada kurduk. Vatandaşlarımızdan şu ana kadar maalesef 3 tanesi vefat etti. Şu anda hastanede müşahede altında olan 15 vatandaşımız var, onların herhangi bir hayati tehlikesi yok. Tarım ve Orman Bakanımızın biraz önce söylediği gibi Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki 10 entübe olan vatandaşımızı tedbiren, herhangi risk yok ama bu rüzgarla olabilir diye Alanya ve Serik Devlet hastanelerine gönderdik. Şu anda hastanelerimizde yoğun bakımlarda da bir olağanüstü durum yok."'ŞU ANA KADAR BAŞVURAN YOK'Vatandaşlara yardım ulaştırmak için AFAD'ın koordinasyonunda bir lojistik merkezi oluşturulduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Buradan AFAD ve Kızılay vatandaşlarımıza yardımlar ulaştırıyor. 6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor. Ayrıca vatandaşlarımızın giyecek gibi acil ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da muhtarlarla da bir iletişim ağı oluşturuldu ve sürekli temas halindeyiz. Şu ana kadar başvuran yok ama buradan da duyuru yapmak istiyoruz. Yiyecek dahil her türlü ihtiyacınızı karşılamak konusunda tedbirlerimizi aldık" dedi.ÇIKIŞ NEDENİ KAPSAMLI ARAŞTIRILIYOR

Çavuşoğlu, konuşmasında yangın bölgesinde gerekli hassasiyeti gösterdiklerini söylediği turizmcilere teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, "Manavgat bölgesindeki 720 kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumu'nu vatandaşlarımızın kullanımına tahsis ettik. Dün gece 90 kişi burada konakladı. Vatandaşlarımızın çoğu akrabalarında veya yakınlarında kalıyor. Otelcilerimiz de çalışanlar dahil herkese kumanyaların ulaşması için bir birim oluşturdular. Bu vesileyle Marmaris'te bir otelimize yakın yerden yangın geçti. Güvercinlik'te 2 otelimize yakın yerden yangın geçti. Bu bölgede yangın turizm bölgesinden tamamen uzak ama turizmcilerimiz son derece duyarlı. İnşallah önümüzdeki saat ve gün içinde tüm Türkiye'deki yangınları söndürmüş oluruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığı konusunda kapsamlı soruşturmayı yapıyorlar" şeklinde konuştu.