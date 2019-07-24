Manavgat'taki cinayetin ardından kıskançlık çıktı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikte yaşadığı genç kadını 20 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:00 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde birlikte yaşadığı genç kadını 20 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi. Şahsın cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği öğrenildi. Kumköy
turizm bölgesinde bir otelde garson olarak çalışan Halime Şenal'ı (31), 20 yerinden bıçaklayarak öldüren ve olaydan kısa bir süre sonra jandarma tarafından saklandığı yerde yakalanan Ümit G. adliyeye çıkarıldı. 2 evliliğinden 2 çocuğu bulunan Halime Şenal'ın, birlikte yaşadığı evli ve 3 çocuk babası Ü.G.'den de 10 aylık bir bebeğinin olduğu öğrenildi. Halime Şenal'ın 10 aylık bebeğine de Ü.G.'nin resmi nikahlı eşinin baktığı kaydedildi.
Pres ustası olarak çalışan Ü.G.'nin kısa süre önce işinden ayrıldığı Halime Şenal ile arasında 10 aylık bebeğe bakmama ve kıskançlık yüzünden tartışmalar çıktığı ileri sürüldü. Ü.G.'nin Halime Şenal'ın hakaret içerikli, küçük düşürücü söylemleri üzerine olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. - ANTALYA
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