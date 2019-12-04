Son Dakika Haberleri: Manavgat'taki cinayetin şüphelileri adliyede sevk edildi
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Manavgat'taki cinayetin şüphelileri adliyede sevk edildi

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Deniz B.'nin otomobilinde kurşunlanarak öldürülmesine ilişkin, boşanma aşamasında olduğu eşi Merve N.B. ile onun kuzeni D.A. gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Deniz B.'nin otomobilinde kurşunlanarak öldürülmesine ilişkin, boşanma aşamasında olduğu eşi Merve N.B. ile onun kuzeni D.A. gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlıları Merve N.B. (24) ile D.A. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler Manavgat Adliyesi'ne sevk edilirken, Deniz B.'nin cenazesinin teslim edilmesi için yurt dışında yaşayan ailesinin beklendiği öğrenildi.

Olay

Kayınpederinin Kavaklı Mahallesi'ndeki evine, dün 07 ACB 271 plakalı otomobiliyle yaklaştığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Deniz B. (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerine, boşanma aşamasında olduğu eşine pompalı av tüfeğiyle ateş edenin kendisi olduğunu belirten Merve N.B. gözaltına alınmış, olayın gerçekleştiği bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, cinayeti Merve N.B'nin amcasının oğlu D.A'nın işlediğini tespit etmiş ve onu da gözaltına almıştı.

Manavgat'taki cinayetin şüphelileri adliyede sevk edildi

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:31 Kaynak: AA
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