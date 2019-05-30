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Manavgat'taki kazada yaralanan emekli zabıta, 12 gün sonra yaşamını yitirdi

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 17 Mayıs gecesi meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hüsnü Özer, 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Manavgat'taki kazada yaralanan emekli zabıta, 12 gün sonra yaşamını yitirdi, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 17 Mayıs gecesi meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hüsnü Özer, 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, Manavgat- Alanya D-400 karayolu Sorgun-Otogar üst kavşağında meydana geldi. Antalya istikametinden gelip Alanya istikametine gitmekte olan tur otobüsü, önünde aniden duraklayan kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Hüsnü Özer ve kamyonette yolcu olarak bulunan Resul Kurtoğlu yaralanmıştı.

Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ve yapılan müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edilen Hüsnü Özer, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Hüsnü Özer'in Side Belediyesi Zabıta biriminden emekli olduğu bildirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:18 Kaynak: İHA
Zabıta, Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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