Manavgat'taki kazada yaralanan emekli zabıta, 12 gün sonra yaşamını yitirdi
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 17 Mayıs gecesi meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hüsnü Özer, 12 gün sonra hayatını kaybetti.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:18 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde 17 Mayıs gecesi meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hüsnü Özer, 12 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, Manavgat- Alanya
D-400 karayolu Sorgun-Otogar üst kavşağında meydana geldi. Antalya istikametinden gelip Alanya istikametine gitmekte olan tur otobüsü, önünde aniden duraklayan kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Hüsnü Özer ve kamyonette yolcu olarak bulunan Resul Kurtoğlu yaralanmıştı.
Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ve yapılan müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edilen Hüsnü Özer, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Hüsnü Özer'in Side Belediyesi Zabıta
biriminden emekli olduğu bildirildi. - ANTALYA
11 gündür kayıp olan oğlunun kıyafetlerini giyip sokak sokak onu arıyor
Miras cinayetinde, ağabeyin kardeşini kurşuna dizdiği anlar kamerada!
Maçoğlu, 6 zabıtanın Vali Sonel'in talimatıyla gözaltına alındığını iddia etti! Valilikten açıklama geldi
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sıcaktan asfalt eridi