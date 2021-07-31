Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi tedavi altına alındı.
Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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