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Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

31.07.2021 11:56
Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi tedavi altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi tedavi altına alındı.

Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manavgat, Antalya, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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