Manavgat'taki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı - Son Dakika

Dört gündür ülkemizin 20'den fazla yerinde aynı anda çıkan yangınlar, vatandaşlara felaketi yaşattı. Pek çok ev, iş yeri, tarla, sera zarar gördü. Vatandaşların birçoğu ise yaşadıkları bölgeden tahliye edildi.

MANAVGAT'TA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Yangının ilk acı haberi Akseki'den gelmişti. 82 yaşındaki bir vatandaşımız evinde mahsur kalarak hayatını kaybetmişti. Yangının ilk başladığı yer olan Manavgat'ta ise bugün sabah saatlerinde 2 orman işçisi vefat etti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Manavgat'ta yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının orman işçileriyle birlikte 5'e yükseldiğini söyledi. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Manavgat'taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef 5'e yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10."

3 ÜLKEDEN YARDIM

3 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4000'in üzerinde personel yangınlarla mücadelede görev yapıyor. Bunun yanı sıra Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'dan da gönderilen uçak ve helikopterler ekiplerimize katkı sağlıyor.

5 İLDEKİ 11 NOKTADA YANGINLAR SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yangınlara ilişkin son verileri paylaştı. Son olarak Adana Kozan'daki ve Muğla Fethiye'deki yangınların kontrol altına alınmasıyla 5 ilde 11 noktada yangınlar devam ediyor. 89 noktadaki yangınlar ise kontrol altına alınmış durumda.