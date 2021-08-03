Manavgat'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor.

Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor.

Orman yangınları yaban hayatını da etkiledi.

Beydiğin Mahallesi'nde söndürme çalışmalarını yürüten belediye işçisi Yusuf Aydın, bukalemun, tavşan, kaplumbağa gibi canlıların ormandan kaçtığını söyledi.

Canla başla mücadele ettiklerini anlatan Aydın, "Canlılar için de yangını bir an önce söndürmek istiyoruz, mücadelemiz sürecek." dedi.