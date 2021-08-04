Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü.

İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Kızıldağ çevresinde etkisini sürdürüyor.

Antalya 'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Son Dakika › Güncel › Manavgat'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

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