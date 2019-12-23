Manavgat'taki suç örgütü operasyonunun 8 şüphelisi adliyede - Son Dakika
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Manavgat'taki suç örgütü operasyonunun 8 şüphelisi adliyede

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda haksız çıkar sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manavgat'taki suç örgütü operasyonunun 8 şüphelisi adliyede, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda haksız çıkar sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manavgat'ta haksız çıkar sağlamak amacıyla örgüt oluşturdukları ve birçok insanın yasadışı yollarla gayrimenkullerine el koydukları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırma, teknik ve fiziki takip sonucunda aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A.'yı cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlarda gözaltına aldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında bu sabah Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin sorguları, kaçakçılık ve organize suçlar savcısı tarafından yapılacak.

'Haksız kazanç elde etmek için suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'tefecilik' ile suçlanan şüphelilerin, Manavgat'ın Kumköy turizm merkezinde Danimarkalı bir yatırımcıya ait 4 yıldızlı oteli hileli yöntemlerle üzerine geçirdikleri iddia ediliyor.


Jandarma, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:25 Kaynak: DHA
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