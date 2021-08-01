Manavgat'taki yangında çiftliği yanıp felç geçiren Tuğba Özay, İstanbul'da açılışa katıldı

Manken ve şarkıcı Tuğba Özay, geçtiğimiz gün Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangında çiftliğinin zarar gördüğünü belirterek, bir video yayınlamış ve videoda, yaşanan durum nedeniyle felç geçirdiğini aktarmıştı.

"BEN FELÇ GEÇİRDİM ARKADAŞLAR"

Özay, "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Çiftliğimiz evimiz her yer yandı. Dünden beri yalvarıyorum" ifadelerini kullandı. Özay'ın videosu sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, mankene yönelik destek mesajları geldi.

İSTANBUL'DA AÇILIŞTA GÖRÜNTÜLENDİ

Daha sonra Özay'ın çiftliğinin bir kısmının yandığı ve tayı Tarçın'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Başta Antalya Manavgat olmak üzere diğer illerimiz yangın nedeniyle yaralarını sarmaya devam ederken, Tuğba Özay Şirinevler'de bir kuyumcu açılışına katıldı.

Kurdele kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkat çekti.