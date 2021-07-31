Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş babasını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yaşamını yitiren iki orman işçisinden Yaşar Cinbaş'ın Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan oğlu Mahmut Cinbaş, 29 yıldır fedakarca görev yapan babasıyla gurur duyduğunu söyledi.

Cinbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının önce Adana Kozan'daki yangın için Manisa'dan yola çıktığını ancak yolda Manavgat'taki yangın bölgesine yönlendirildiğini dile getirdi.

Cinbaş, "En son görüştüğümüzde iki gündür uyumadığını, çok az uyuduğunu, büyük bir mücadele verdiklerini, çok yorgun olduğunu anlattı. 4 gündür görevdeydi. Bu sabah ise ölüm haberini televizyonlardan aldım." dedi.

Babasının 29 yıldır orman teşkilatında çalıştığını belirten Mahmut Cinbaş, "Bizi büyüttü, bu yaşlara getirdi. İşini her şeyden çok severdi bir kere. Görevi söz konusu ise onun için başka bir şeyin önemi yoktu, severek yapardı. 29 yıldır bu işin içinde. Babamla gurur duyuyorum, biz razıyız. Allah da ondan razı olsun." diye konuştu.

Yaşar Cinbaş için Kırkağaç Orman İşletme Şefliğinin önünde tören düzenleneceği, naaşının Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi'ndeki Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, araştırma sonucu iki işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı iki işçi Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden işçilerin İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ve Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş olduğu belirlenmişti.