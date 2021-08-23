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Manavgat'taki yangını başlatması sebebiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı - Son Dakika

Manavgat'taki yangını başlatması sebebiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı

23.08.2021 17:53

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkıp Manavgat'a sıçrayan orman yangınıyla ilgili olarak tutuklanan Ali Y.'yi, sevgilisinin ses kaydıyla ihbar ettiği öğrenildi. Kardeşinin tutuklanmasıyla ilgili konuşan Ali Y.'nin ağabeyi, "Kardeşim boşboğazdır. Alkol alır ve nerede bir gündem varsa 'ben yaptım' der. Dikkat çekmek için yapar" ifadelerini kullandı.

Turizm kenti Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi çıkıp Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili tutuklanan Ali Y.'yi sevgilisi Özlem T.'nin ihbar ettiği belirtildi. Ali Y., bir süredir birlikte yaşadığı Özlem T. ile söndürme çalışmaları devam ederken yaptığı bir telefon görüşmesinde, iddiaya göre, yangını kendisinin para karşılığında çıkardığını söyledi. Telefonundaki uygulama sayesinde görüşmelerin ses kaydını alan Özlem T., 6 Ağustos'ta jandarmaya giderek ses kaydını paylaşıp ihbarda bulundu. Ali Y. gözaltına alındıktan sonra 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

Manavgat'taki yangını başlattığı gerekçesiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı

POMPALI TÜFEKLE BELEDİYEYİ BASTI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada ihbarın detayları da ortaya çıktı. Ali Y., Özlem T. ile yaptığı telefon görüşmesinde detayları anlattı. Özlem T. ifadesinde şu bilgileri paylaştı: "Ali, telefonla beni aramıştı, 'Güçlüköy'ün Manhayıt mevkisindeki yangını bin lira karşılığında ben çıkardım. Hatta yangını çıkarmak için para veren kişi 250 lira da fazla verdi. Bu kişi bana, 'Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyle' diye talimat verdi. Bana ormanı yaktıran ve para verenler farklı kişiler. Parayı vereni biliyorum ama yaktıranın kim olduğunu bilmiyorum. Çıkan yangının kimin işine yaradığını da bilmiyorum' dedi. Ama bu talimatı ve parayı verenlerin kim olduğunu bana söylemedi."

Ali Y.'nin madde bağımlısı olduğunu ifade eden Özlem T., "Ali, önceden de madde kullanırdı. Ancak en son gördüğümde, madde bağımlığının ileri düzeyde olduğunu gördüm. Onun madde parası için orman yakacağını düşünmezdim ama son gördüğüm haliyle yapabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Manavgat'taki yangını başlattığı gerekçesiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı

BELEDİYEYİ BASIP ZABITALARI VURMUŞTU

Bu arada, Alanya ilçesinde oturan Özlem T. şubat ayında, konakladığı barakayı yıkmak isteyen zabıta memurlarına kızdığı için Alanya Belediyesi'ne pompalı tüfekle gidip 2 zabıtayı yaralamıştı.

Manavgat'taki yangını başlattığı gerekçesiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı

"KARDEŞİM BOŞBOĞAZDIR"

Ali Y.'nin tutuklanmasının ardından üzüldüğünü belirten ağabeyi Alaattin Y., iddiaların doğru olmadığını söyledi. Kardeşinin alkol ve madde bağımlısı olduğunu anlatan Alaattin Y., "Kardeşim alkol aldığı zaman bir yerde gündem olan ne varsa onu 'ben yaptım' derdi. Sağa sola hava atmak ve göz korkutmak için böyle yapardı. Kesinlikle kardeşim böyle bir şey yapamaz. Kardeşim hayvansever biridir. Biz böyle bir şey yapmayız. Kardeşim boşboğazdır. Üstüne atılan bu şeyler hoş değil" dedi.

Akseki'nin Güneyyaka Mahallesi'nde oturan Alaattin Y., kardeşleriyle birlikte yangının devam ettiği günlerde söndürme çalışmalarına katıldığını da sözlerine ekledi.

Manavgat'taki yangını başlattığı gerekçesiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı
Manavgat'taki yangını başlatması sebebiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı
Manavgat'taki yangını başlatması sebebiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manavgat'taki yangını başlatması sebebiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı - Son Dakika


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