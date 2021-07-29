Ülkemizin pek çok şehir ve ilçesinde meydana gelen orman yangınlarının söndürülme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya ve Muğla'da turistik bölgeleri etkileyen ve yerleşim yerlerini tehlikeye sokan yangınların çıkış sebebiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi ancak sosyal medyada bir takım iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını çıkardıkları iddia edilen bir grup kişi jandarma tarafından yakalanırken, çevredekilerin linç girişimi kameralara saniye saniye kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde jandarmanın öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirebildiği görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Manavgat'taki yangınları çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi - Son Dakika