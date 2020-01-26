Manavgat'tan 28 tonluk yardım tırı Elazığ'a yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manavgat'tan 28 tonluk yardım tırı Elazığ'a yola çıktı - Son Dakika

Manavgat'tan 28 tonluk yardım tırı Elazığ'a yola çıktı

6 saat önce

Manavgat Belediyesi Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 28 tonluk bir Deprem Yardım Aracı'nı yola çıkardı.

Manavgat'tan 28 tonluk yardım tırı Elazığ'a yola çıktı, System.String[]

Manavgat Belediyesi Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 28 tonluk bir Deprem Yardım Aracı'nı yola çıkardı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatıyla hazırlanan yardım tırında çocuklar ve büyükler için her tür kışlık giyecek, bebek bezi, maması, battaniye, ayakkabı, halı, kilim, kuru gıda ürünleri, peynir, yoğurt, zeytinyağı ve un yer aldı.


Manavgat Belediyesi Elazığ'da deprem felaketini yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak, onlara bir nebze de olsa destek olmak amacıyla, olay gecesinden itibaren seferber olarak bir deprem yardım tırı hazırladı.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatıyla harekete geçen Manavgat Belediyesi ekipleri, 28 tonluk bir deprem yardım tırını doldurarak yola çıkardı. Deprem Yardım tırında çocuklar ve büyükler için her tür kışlık giyecek, bebek bezi, maması, battaniye, ayakkabı, halı, kilim, kuru gıda ürünleri, peynir, yoğurt, zeytinyağı ve un yer aldı. Deprem yardım tırının yerleştirilmesinde özel kalem müdürlüğü ve belediye başkan yardımcıları birebir görev aldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, göçük altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara da yaşama azmi ve gücü diledi. Bölgede çalışan tüm ekiplere katkıları nedeniyle teşekkür eden Başkan Sözen, Manavgat Belediyesi olarak verilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduklarını da vurguladı. Olay anından itibaren Manavgat Belediyesi'nin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Başkan Sözen, "Acılar paylaşıldıkça azalır. Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışmak bir insanlık, vatandaş görevidir. Biz de Elazığlı kardeşlerimize destek olmak için acil imkanlarımızla bir tır hazırladık, yola çıkardık. Yardımlarımız devam edecek. Pazartesi gününden itibaren Manavgat halkımızın da içerisinde yer alacağı bir kampanyayı daha başlatacağız. Acılar paylaşıldıkça azalır" dedi. - ANTALYA

Şükrü Sözen, Manavgat, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:28 Kaynak: İHA
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