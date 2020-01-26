Manavgat'tan depremzedelere yardım - Son Dakika
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Manavgat'tan depremzedelere yardım

6 saat önce

Manavgat ilçesinde Elazığ ve ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenenler için hazırlanan giysi ve gıda yardımları bölgeye gönderildi.

Manavgat ilçesinde Elazığ ve ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenenler için hazırlanan giysi ve gıda yardımları bölgeye gönderildi.

Manavgat Belediyesince temin edilen yardım malzemeleri belediye binası önüne yanaştırılan tıra yüklendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç, depremden dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu ise Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatıyla belediye olarak bir tır dolusu gıda ile çocuk kıyafetlerinin bulunduğu yardım malzemesi hazırlandığını söyledi.

Yola çıkacak tırın Konya'da un ve kuru bakliyat ürünleri alacağını belirten Ödevoğlu, "Yarından itibaren vatandaşların getirdiği yardım malzemelerini toplamaya başlayacağız. O yardım malzemelerini de en kıza zamanda deprem bölgesine ulaştıracağız." diye konuştu.

Manavgat'tan depremzedelere yardım

Manavgat, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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