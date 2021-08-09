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Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı - Son Dakika

Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı

09.08.2021 10:46

Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı Antalya'da görevlendirilen Bolulu itfaiyeciler evlerine döndü Orman yangınını söndürmek için Antalya'nın Manavgat ilçesine giden Bolulu itfaiyeciler evlerine döndü.

Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı

Antalya'da görevlendirilen Bolulu itfaiyeciler evlerine döndü

BOLU - Orman yangınını söndürmek için Antalya'nın Manavgat ilçesine giden Bolulu itfaiyeciler evlerine döndü. Alkışlarla karşılanan itfaiyecilerin aileleri ve mesai arkadaşlarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Bolu'da itfaiye görevlileri Bekir Sınmaz ve Ersin Kazan Antalya'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak için 31 Temmuz'da Manavgat'a gitti. 9 gün boyunca zorlu şartlarda söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte evlerine döndü. Bolu'ya dönen Sınmaz ve Kazan, itfaiye müdürlüğü bahçesinde mesai arkadaşları ve aileleri tarafından alkışlarla karşılandı. Görev yaptıkları araçtan inen itfaiyecilerin aileleriyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

"Halkın ve devletin bir arada mücadelesiyle karşılaştık"

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli Ersin Kazan, "Orası adeta küçük bir cehennem yeri gibiydi. Bir yangını söndürmekten mutluyuz. Arkamızda büyük dağlar, börtü böcekleri, yanan evleri bıraktığımız için hüzünlüyüz. Burada iki duyguyu aynı anda yaşıyoruz. Orada sivil halkın, devletin bir arada mücadelesiyle karşılaştık. Orada 60 yaşındaki amcamın çomakla ateşlere vurmasını, dağın başına bize dondurma getirmeleri yani kısaca tarif edilemez bir mücadele vardı. Antalya'ya tekrar geçmiş olsun diyorum. Bize göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İtfaiyeci Bekir Sınmaz ise "İlk gittiğimizde bir köpeği yolda yatar vaziyette bulduk. Durduk ve su verdik. O olayı gördükten sonra yangının boyutunu ve neler olduğunu hissettik. Görev yerimize gittiğimizde alevler yola atlıyordu. Oraya mevzilendik. İlk çalışmamız o şekilde oldu. Sonra diğer köyleri kurtarmaya geçtik" ifadelerini kullandı.

Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı
Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı
Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı
Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı
Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı
Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı
Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı
Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı
Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı
Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı
Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı
Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı
Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı
Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı
Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı
Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı

Manavgat, Antalya, İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'tan dönen itfaiyecinin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı - Son Dakika


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