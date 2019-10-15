Son Dakika Haberleri: Manavgat'te eğitim uçağı kaza yaptı (1)
Son Dakika Güncel Manavgat'te eğitim uçağı kaza yaptı (1)

Manavgat'te eğitim uçağı kaza yaptı (1)

47 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı kalkış sırasında kaza geçirdi.

Manavgat'te eğitim uçağı kaza yaptı (1), System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı kalkış sırasında kaza geçirdi. Uçağın kalkış yapmadan burnunu yere sürtmesi sonucu kazanın meydana geldiği belirtilirken, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera:   Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -


Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:30 Kaynak: DHA
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