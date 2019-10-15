Manavgat'te eğitim uçağı kaza yaptı (1)
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı kalkış sırasında kaza geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:30 Kaynak: DHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı kalkış sırasında kaza geçirdi. Uçağın kalkış yapmadan burnunu yere sürtmesi sonucu kazanın meydana geldiği belirtilirken, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -
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