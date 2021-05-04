Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Boztaş'ın 21 Mart'ta rahatsızlanması üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bir süre evinde karantinaya alınan Boztaş, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Boztaş, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Burada yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Boztaş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise Boztaş'ın vefatı üzerine sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Vali Yazıcı, mesajında, "Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ahmet Boztaş'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Manavgat ilçemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.