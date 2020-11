Manavgat'a modern Toptancı Hal Kompleksi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat İlçesi'ne modern bir Toptancı Hal Kompleksi kazandırıyor. Projesi tamamlanan Manavgat Toptancı Hal Kompleksi'nin ihalesi gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 48 milyon 438 bin 923 TL olarak hesaplanan projenin ihalesine 14 firma teklif verdi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda ilçelerdeki yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Üreticiden halka bir köprü vazifesi gören Halk Et, Halk Süt projelerini hayata geçiren, tarıma her alanda destek veren Büyükşehir Belediyesi, ilçelere de modern hal kompleksleri kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ın mevcut toptancı halinin yetersiz gelmesi üzerine yeni bir toptancı hal inşa etmek üzere kolları sıvadı. Bu kapsamda Manavgat İlçesi Demirciler Mahallesinde 148 ada 1 parsel üzerinde yaklaşık 11 bin 110 metrekare inşaat alanına sahip Toptancı Hal Kompleksi projesi hazırlandı. Projesi tamamlanan Manavgat Toptancı Hal Kompleksi'nin ihalesi de yapıldı. Yaklaşık maliyeti 48 milyon 438 bin 923 TL olarak belirlenen Manavgat Toptancı Hal Kompleksi ihalesine 14 firma katılarak, teklif verdi. İhaleyi alan firma Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu tarafından dosyalardaki evrakların incelenmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi sonrası belli olacak.

Manavgat Toptancı Hal Kompleksi Projesinde, 2 adet giriş kapısı ve güvenlik kulübesi, açık otopark yer alacak. İdari binanın zemin katında tuvaletler, elektrik odası, zayıf akım odası, 3 adet işyeri, 4 adet dükkan bulunacak. 1. katta ise yine bay-bayan tuvaletleri, mutfak, restoran, toplantı salonu, mescit, abdesthane, teknik oda ve 4 adet ofis yer alacak. A1 ve A2 blokta 20 adet komisyoncu dükkanları bulunacak. B1 blokta 12 adet tüccar ardiyesi B2 Blok'ta ise 20 adet tüccar ardiyesi olacak. Bodrum katta ise hidrafor odası, yangın suyu odası ve kullanım suyu odası bulunacak. Özel sektörün ve üreticinin yatırımlarını destekleyecek, yaşam ortamlarını iyileştirecek Manavgat Hal Projesi konumuyla da lojistik olarak üreticiye katkı sağlayacak. - ANTALYA