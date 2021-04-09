Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin projelendirdiği Manavgat Toptancı Hali ile Manavgat Katı Atık Transfer İstasyonunun temele atıldı.

Demirciler Mahallesi'nde düzenlenen tören, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, milletvekilleri ve esnaf katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, törende, göreve gelir gelmez ilçeleri tek tek ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirlediklerini, fizibilite çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Manavgat'ta bugün modern toptancı halinin temelini atacaklarının aktaran Böcek, "Toptancılarımız, üreticilerimiz çok zorlu şartlarda ve birçok farklı konuda mağduriyet yaşayarak evlerine ekmek götürmeye çalışıyorlar. Bu durumu Manavgat hak etmiyor. İnşa edeceğimiz yeni toptancı haliyle artık üreticilerimiz, hal esnafımız ve tüm hal emekçilerimiz modern, insani ve Manavgat'a yakışır koşullarda çalışma imkanına sahip olacak." diye konuştu.

Manavgat Toptancı Hali Projesi'nin 11 bin 110 metrekare toplam inşaat alanına sahip olacağını anlatan Böcek, projede 20 komisyoncu dükkanı, 32 tüccar ardiyesi olacağını kaydetti.

Manavgat Katı Atık Aktarım Tesisi için de çalışmalara başladıklarını belirten Böcek, "Daha temiz, sağlıklı bir Manavgat için adım atıyoruz. Tesisimiz 6 bin 400 metrekare alanda kurulacak. Burada toplanan çöpü biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak büyük kamyonlara alarak enerjiye çevireceğiz. Bu iki yatırımımız Manavgat'ımıza bolluk, bereket, kazanç ve sağlık getirecek." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Manavgat Toptancı Hali ile Manavgat Katı Atık Transfer Merkezi'nin temeli atıldı.