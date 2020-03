Manavgat Toros Et'te 1 ayda 14 ton et satıldı - Son Dakika

Manavgat Toros Et mağazasında 1 aylık süreçte 4 bin 733 kilogram dana kuşbaşı, 8 bin 75 kilogram, dana kıyma ve bin 307 kilogram dana sucuğunun satışıyla birlikte toplamda 14 ton 115 kilogramlık et satışı yapıldı.



Manavgat Belediyesi tarafından 7 Şubat 2020 tarihinde açılışı yapılarak faaliyete geçirilen Toros Et ve Süt Tanzim Satış Mağazası, hizmete girmesinin ardından Manavgat halkının büyük ilgisi ile talebi ile karşılaştı. Pazartesi Pazarı içindeki mağazada 1 aylık süreçte 4 bin 733 kilogram dana kuşbaşı, 8 bin 75 kilogram, dana kıyma ve bin 307 kilogram dana sucuğunun satışıyla birlikte toplamda 14 ton 115 kilogramlık et satışı yapıldı. Ayrıca kent halkı Toros Et ve Süt Tanzim Satış mağazasında satışı yapılan çiğ ari inek sütünden de 3 bin 440 kilogram da süt satışı gerçekleştirdi.



"Kar amacı gütmeden"



Başkan Şükrü Sözen kar amacı gütmeyen projenin Manavgat halkı tarafından büyük ilgi görmesinden dolayı duyduklarını mutluluğu dile getirdi. Sözen, " Manavgat halkımızın sağlığı, güvenliği ve bütçesine uygun bir şekilde alışveriş yaptığı Toros Et ve Süt Tanzim Satış Mağazamız, hizmete girmesinin ardından 1 aylık süreçte 14 ton et satışı gerçekleştirdi. Kar amacı gütmeden halkımızın hizmetine açtığımız mağazamızda, halkımızın kaliteli hizmet alması en önemli önceliğimiz arasında yer alıyor. Mağazamız tekrar Manavgat halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Kent halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. - ANTALYA