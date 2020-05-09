Manavgat ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyik adaptasyon sürecine alındı - Son Dakika
Son Dakika Genel Manavgat ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyik adaptasyon sürecine alındı - Son Dakika

Manavgat ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyik adaptasyon sürecine alındı

6 saat önce

- Manavgat'ta ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyik adaptasyon sürecine alındı Anavatanı Türkiye olan alageyiklerin yaşam alanı artıyor Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü anavatanı Türkiye olan alageyik (Dama dama) için koruma, üretim ve salım...

- Manavgat'ta ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyik adaptasyon sürecine alındı

Anavatanı Türkiye olan alageyiklerin yaşam alanı artıyor

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü anavatanı Türkiye olan alageyik (Dama dama) için koruma, üretim ve salım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Antalya Manavgat'ta doğaya salımı yapılacak 15 alageyik, ile Muğla Köyceğiz'de salımı yapılacak 8 alageyik 10 günlük adaptasyon sürecine alındı.

2020 yılı içerisinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat-Kapan Bölgesine, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu endemik türden, Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonunda üretimi gerçekleştirilen 15 erkek 15 dişi alageyiğin yerleştirilmesi planlandı.

Adaptasyon Alanı Oluşturuldu

Bu kapsamda sahaya 3 bin 200 metrekare büyüklüğünde, içerisinde hayvanların gizlenmesine ve beslenmesine uygun alanların bulunduğu, 2 metre yüksekliğinde örgü çit telle çevrilmiş adaptasyon alanı oluşturuldu. Ayrıca telin iç kısmında hayvanların dış ortamı görüp strese girmemesi için 2 metre yüksekliğinde gölge tül çekildi. Bunun yanında hayvanların geçici su ihtiyacını karşılayacak yalak ve sulama sistemi ile yemlikler de konuldu.

Erkek alageyiklerin boynuzlarını attığı dönem olan Nisan-Mayıs ayında, dişi bireylerin ise eşleşme dönemi olan Eylül-Ekim ayında taşınmasının planlandığı yerleştirme programına göre Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonundaki yakalama kapanları vasıtasıyla yakalan 15 erkek alageyik doku ve kan örneklerinin alımı gibi tüm gerekli tedbirleri alan uzman bir ekip tarafından salımın gerçekleştirileceği bu adaptasyon alanına getirildi.

Sürecin Sonunda Doğal Ortama Salınacak

Bu çalışmalar kapsamında 6 adet alageyiğe uydu bağlantılı veri aktaran tasma takan DKMP ekipleri, adaptasyon alanına bir adet karavan da götürerek 10 günlük adaptasyon sürecini 7/24 yakından takip ediyor. Adaptasyon süresi sonunda ise alageyikler doğal ortamlarına salınacak.

Köyceğiz'e Bugüne Kadar 24 Alageyik Yerleştirildi

Yine Antalya Düzlerçamı bölgesinden yakalanan 8 adet erkek alageyik Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına yerleştirilmek üzere adaptasyon sürecine alındı. Bölgeye yerleştirme çalışmalarına 9 Mayıs 2013 tarihinde başlandı ve bu 8 alageyik ile beraber toplam 24 alageyik yerleştirildi. Tespitlere göre alanda 36 adet alageyik yaşıyor.

Üretim Çalışmaları 1970 Yılında Başladı

Türkiye'de Antalya Düzlerçamında bulunan alageyiklerin dünyadaki diğer alageyiklerin atası olduğunu ve son yıllarda nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise "Bu türün gelecek nesillere aktarımı ve popülasyonunun artırılması için ilk çalışma 1966 yılında Antalya ili Düzlerçamı bölgesinde bin 750 hektarlık alanın koruma sahası olarak ilan edilmesi olmuş ve daha sonra tabii yaşama alanlarının hemen yanında Düzlerçamı Alageyik Üretme İstasyonu 1970 yılında Bakanlığımız tarafından kurulmuştu.

Toplam 7 adet alageyikle başlanan üretim çalışmaları 2003 yılına kadar devam etti, merkezde alageyiklerin sayısının artması ve üretim merkezindeki besin bitkilerinin azalması ile birlikte, stres, kolay hastalanma ve üreme kabiliyetlerinde gerilemeler üzerine Düzlerçamı-Eşenadası bölgesinde yeni bir bölgede üretim çalışmalarına devam edildi" diye konuştu.

110 Alageyikle Üretim Çalışmaları Sürüyor

Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonunda bugün itibarıyla 110 alageyikle üretim çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Bakan Pakdemirli "Manavgat'ta doğaya salacağımız alageyikler de bu üretme istasyonumuzdan temin edildi. Daha önce başka yerlere de nakiller yaptık. Dilek Yarımadası Milli Parkına ve Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına bu istasyonumuzda üretilen alageyiklerden salımlar gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.

Bu endemik türün yok olmaması ve sayısının artması için Bakanlık olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirten Bakan Pakdemirli, "İstasyon dışındakilerle birlikte ülkemizde toplam 300-350 adet alageyiğin olduğunu tahmin ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Manavgat ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyik adaptasyon sürecine alındı

Manavgat, Köyceğiz, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 08:35 Kaynak: İHA


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