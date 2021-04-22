Manavgat ve Serikli çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşadı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, TBMM'nin açılışının 101. Yıldönümü ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mobil konserlerine Serik ve Manavgat ilçesinde devam etti. Büyükşehrin mobil etkinlik tırı çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Mobil etkinlik araçları, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Manavgat ve Serik'te çocukların yoğun olarak bulunduğu parklarda 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar mobil otobüs sahnesinden konserler verdi. Birbirinden güzel şarkı ve marşlarla vatandaşa büyük bir coşku yaşatan etkinlikte, maskotlar da çocukları eğlendirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik'te düzenlenen etkinliklere Başkan Danışmanı Önder Bilgin de katıldı. Bilgin, alana toplanan çocukların ve velilerin bayramlarını kutlarken, çocuklara Başkan Muhittin Böcek'in selam ve sevgilerini iletti.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından çocuklara uçurtma ve bayrak hediye edildi. Serik ve Manavgatlı vatandaşlar mobil konserlere evlerinden, balkonlarından mesafe kuralları çerçevesinde eşlik ederek coşkuya ortak oldu. - ANTALYA