Manavgat yangın alanına yağmur yağdı! Orman işçileri el açıp dua etti - Son Dakika

Antalya'da 28 Temmuz'dan başlayan ve dün kontrol altına alınan Manavgat orman yangınında günlerdir cansiperane mücadele eden orman işçileri ve itfaiye ekipleri soğutma çalışması yapıyor.

EL AÇIP DUA ETTİLER

Çalışmalar sırasında yağmur damlalarının düştüğü an, orman işçileri büyük sevinç yaşadı. Bazı işçiler ellerini açıp gökyüzüne bakarak, "Çok şükür" diye dua etti. Ekiplerin yaşadığı mutluluk görüntülendi.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman işçisi Ali Bahar, 11 gündür yüzünün ilk defa güldüğünü söyledi.

Yağmurun şiddetli yağması halinde soğutma çalışması görevi yapacağını aktaran Bahar, "Yorulduk ama hem yangını kontrol altına almanın hem de yağmurun mutluluğunu yaşıyoruz. Allah'a şükürler olsun" dedi.

"SADECE BİZ DEĞİL, DAĞDAKİ KURTLAR, KUŞLAR DA DUA EDİYOR"

Orman işçisi Vasfi Dinç ise, "Allah'ıma çok şükür yağmur yağdı. Şu an sadece biz değil, dağdaki böcekler, kurtlar, kuşlar dua ve şükrediyor. Bu yağmura günlerce şükretmemiz gerekiyor. Hepimizin yüzü gülüyor. Çok mutluyuz." ifadesini kullandı.