Manavgat: Yangında kül olan köyler

Manavgat, Antalya'da 28 Temmuz öğlen saatlerinde başlayan yangınlar devam ediyor.

İtfaiyeciler halen Manavgat'ın alevlerle mücadele ederken, yangınların söndürüldüğü köylerdekiler oluşan tahribatın izlerini silmeye çalışıyor.

Bazı köylüler evlerinden geriye kalan hurdaları temizliyor, diğerleri gelen yardımlar arasından kendilerine uygun birkaç malzeme alıyor.

Yangınların nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Bilim insanları, son dönemlerde iklim değişikliğinin etkileriyle sadece Türkiye değil, dünyanın birçok yerinde orman yangınlarının sıklığının ve şiddetinin arttığına dikkat çekiyor.

Haber-Video:

Ege Tatlıcı

Esra Yalçınalp

Havadan görüntüler:

Hüseyin Teceren