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Manavgat yangınında evi küle dönen Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerini bulmalarını istemiş - Son Dakika

Manavgat yangınında evi küle dönen Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerini bulmalarını istemiş

04.08.2021 11:45

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında Mustafa-Ayşe Kahraman çiftinin evleri küle döndü. Yaşlı çift ise çocukları tarafından yangından kurtarıldı. Yangın öncesinde takma dişlerini çıkarıp suya koyan Ayşe Kahraman ise çocuklarından dişlerini bulmasını istemiş. Çocuklarının kendisine güldüğünü söyleyen yaşlı kadın dişleri 2 bin 980 liraya yaptırdığını söyledi.

Manavgat'ta geçen hafta çarşamba gününden bu yana etkili olan yangında, Güzelyalı Mahallesi'nde birçok ev yandı. Yangında evleri yanan Mustafa ve Ayşe Kahraman çifti, çocukları tarafından kurtarıldı.

ÇOCUKLARI TARAFINDAN KURTARILDILAR

Yaşadıkları dehşeti anlatan Mustafa Kahraman, "Yangın bizim köye kadar gelmiş. Bizim sonra haberimiz oldu. Komşularımız, çocuklarımıza haber verdi. Çocuklarım geldi. Bizi hızlıca kucakladıkları gibi merdivenlerden indirerek, Manavgat'ta yaşayan kızımın yanına getirdi. Yoksa biz o merdivenlerden inemezdik" dedi.

Manavgat yangınında evi tamamen yanan Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerinin bulunmasını istemiş

"TAKMA DİŞLERİMİ HEP ÇIKARTIR SUYA KOYARIM"

Eşi askerden döndükten sonra yaşadıkları evi yaptırdıklarını anlatan Ayşe Kahraman ise, "Evimizden geriye hiçbir şey kalmamış. Gidip bakmadık bile. Evimiz ahırlarımız hep yandı" diye konuştu. Yangın başladığı sırada yatsı namazını kıldığını ve yatmaya hazırlandığını anlatan Ayşe Kahraman, "Ağzımdaki takma dişleri çıkarıp, yattığım odanın penceresine, içinde su olan bardağa koydum. Her gece yatarken dişlerimi çıkartırım. Uyur kalırım, öksürük gelir, dişim çıkar, kırılır, yarılır diye dişlerimi hep çıkartıp suya koyarım" diye konuştu.

Manavgat yangınında evi tamamen yanan Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerinin bulunmasını istemiş

2 BİN 980 LİRAYA YAPTIRMIŞLAR

Yangında evlerinin tamamen yandığını anlatan Kahraman, "Evin her yanı tahta, döşemeler tahta. Çocuklarıma, 'Tahta yandıysa dişler dibine hep dökülmüştür. Gidin onları bulun' dedim. Bana gülüşüverdiler. O dişleri yaptıralı çok olduydu. 2 bin 980 liraya yaptırmıştık" dedi. Ayşe Kahraman, takma dişleri olmadığı için çorbadan başka bir şey yiyemediğini ifade etti.

Manavgat yangınında evi küle dönen Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerini bulmalarını istemiş

Ayşe Kahraman, Güzelyalı, Manavgat, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manavgat yangınında evi küle dönen Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerini bulmalarını istemiş - Son Dakika


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