Manavgat yangınında ormancılara sırtında erzak taşımıştı, yıl dönümünde çiçeklerle ziyaret edildi

'Sırtımız yere gelmez' dedirten görüntülerin mimarı Durdu teyze unutulmadı

ANTALYA - Antalya'da geçen yıl bugün çıkan büyük orman yangınında ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye'yi duygulandıran Durdu Teyze Akseki Orman İşletme Müdürü Cem Demirtürk tarafından ziyaret edilerek çiçek ve pasta ikram edildi. Ziyarete Akseki Orman İşletme Müdürü Cem Demirtürk, Akseki Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mevlüt Alice, Murtiçi Orman İşletme Şefi Asena Gülben Akgüç katıldı.

Ziyaretten dolayı Durdu Özkaynak çok duygulandı.

Antalya'daki orman yangınlarında çalışan işçilere sırtında erzak taşırken görüntülere yansıyan ve tüm Türkiye'nin görüntüleri 'Sırtımız yere gelmez' yorumuyla paylaştığı 57 yaşındaki Durdur Özkaynak, yangının yıldönümünde ekmek taşıdığı ormancılar tarafından evinde ziyaret edildi.

Orman İşletme Müdürü Cem Demiryürek, Durdu Özkaynak'a öncelikle Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin selamlarını ve teşekkürlerini iletti. O günü yeniden birlikte hatırladıklarını söyledi. O gün ortalık cehennem gibiydi. Bizimle gözünü kararttın ve geldin. Sana Allah'ım güç sağlık kuvvet versin. Allah'ım bir daha o günleri bize göstermesin, sana her zaman minnettarız dedi. Demiryürek, "O gün her şeyi bıraktın evini barkını bıraktın yangına bizimle birlikte mücadele ettin. Tüm teşkilatımızı gururlandırdın. Bize büyük bir mutluluk güç verdin. Her gün biz buralardan geçtikçe sizler aklımıza geliyorsunuz. Tüm teşkilatım adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Orman Genel Müdürlüğü tarafından ödül verildi"

Durdu Özkaynak'a Orman Genel Müdürlüğü tarafından ormancılığın gelişimine katkı sağlayanların ödüllendirilmesi için her yıl düzenlenen 16 Mart'ta Ankara'da gerçekleşen "Yeşilin EN'leri Ödül Töreninde Akseki orman yangını esnasında ekiplere erzak ulaştırmak için gösterdiği gayret nedeniyle "En Samimi Orman Gönüllüsü" ödülü verildiğini de anlattı.

"Götürdüğü erzak yetmedi yeniden götürdüm"

Antalya'daki orman yangınlarında çalışan işçilere sırtında erzak taşırken görüntülere yansıyan 58 yaşındaki Durdu Özkaynak, "Hoparlörden anonsu duyunca koşarak geldim. Oraya gittiğimde Korkuteli orman müdürümüz vardı. Gece orada yatmış ve yemek yememişti. Onun önüne yiyecekleri koydum. Başka yemeyenler vardı, onlar için de tekrar erzak getirdim" dedi. Evde mutfakta bulunan domates, ekmek, ayran, su ve ekmek arası balık hazırladım. Erzaklarımı yüklendim. Doğru dağa gittim. Yangın yerinde erzakları serdim. Yangında çalışanlar aç ve susuzdu. Erzakları bıraktıktan sonra elime tırmık aldım ve yangın söndürmek için bende mücadele ettim. Allah'ım o günleri bir daha yaşatmasın. Bu gün olsa yine aynı şekilde mücadele ederim. Koştururum" diye konuştu.

Sırtında erzak çuvalıyla Türkiye'nin teyzesi oldu

Manavgat'ta 28 Temmuz öğlen 12.05'te çıkan orman yangının 10'uncu gününde bölgedeki yanan bazı alanları söndürme çalışmaları sırasında Akseki ilçesinin Güçlüköy Mahallesi yakınlarında da orman yangını çıkınca, görevliler dışında vatandaşlar da yangını söndürebilmek, orman işçilerine destek olmak için seferber oldu. Bunlardan bir tanesi de bir kızı orman mühendisi olan 3 çocuk annesi Durdu Özkaynak oldu. Mahallede yapılan anonslar sonrası bir çantaya erzak dolduran Özkaynak, yangın bölgesindeki ormanlık alana gitti. Buradaki işçilere çantanın içerisindeki yiyecek ve içeceklerden veren Özkaynak, sadece bununla da kalmayıp eline aldığı tırmıkla söndürme çalışmalarına destek verdi.

"Bizim sırtımız yere gelmez"

Haberlere konu olan Özkaynak'ın ormanlık alanda sırtındaki erzak çantasıyla görüntüleri, Türkiye'yi duygulandırmıştı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler yüz binlerce kez izlenirken, bazı kullanıcılar 'Bizim sırtımız yere gelmez' yorumunda bulunmuştu.