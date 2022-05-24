Manavgat'taki orman yangınında zarar gören alanlara dökülen molozlar kaldırılıyor - Son Dakika
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Manavgat'taki orman yangınında zarar gören alanlara dökülen molozlar kaldırılıyor

24.05.2022 13:14

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara dökülen inşaat molozları temizleniyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara dökülen inşaat molozları temizleniyor.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayıp 10 gün süren yangında 70 bin hektar orman yandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen yangında 7 kişi yaşamını yitirdi. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede zarar gören evler ve iş yerlerinin yıkılıp yenilerinin yapımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından proje başlatıldı. Bölgede inşaatlar yükselirken yanan orman alanlarının bazı bölgelerine hafriyat ve çöp döküldüğü görüldü. Bu duruma halk tepki gösterirken, safari turlarının da yapıldığı bölgedeki durumun DHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden belediye ekipleri, molozların kaldırılması için çalışma başlattı. Molozları belirlenen bir alanda toplayan ekipler, daha sonra bu alana toprak doldurma işlemi yaparak görüntü kirliliğini de ortadan kaldıracak.


Manavgat'taki orman yangınında zarar gören alanlara dökülen molozlar kaldırılıyor
Manavgat'taki orman yangınında zarar gören alanlara dökülen molozlar kaldırılıyor
Manavgat'taki orman yangınında zarar gören alanlara dökülen molozlar kaldırılıyor
Manavgat'taki orman yangınında zarar gören alanlara dökülen molozlar kaldırılıyor
Manavgat'taki orman yangınında zarar gören alanlara dökülen molozlar kaldırılıyor
Manavgat'taki orman yangınında zarar gören alanlara dökülen molozlar kaldırılıyor
Manavgat'taki orman yangınında zarar gören alanlara dökülen molozlar kaldırılıyor
Manavgat'taki orman yangınında zarar gören alanlara dökülen molozlar kaldırılıyor
Manavgat'taki orman yangınında zarar gören alanlara dökülen molozlar kaldırılıyor
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Kaynak: DHA

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