Manavgat Ziraat Odası'nda Yönetim Görev Dağılımı Yaptı
27 dakika önce
Manavgat Ziraat Odası'nda Rasim Metin başkanlığa seçilirken, Başkan yardımcılığına Şadi Çetin, Meclis Başkanlığına ise Ömer Şahin getirildi.
Manavgat
Ziraat Odası'nda Rasim Metin başkanlığa seçilirken, Başkan yardımcılığına Şadi Çetin, Meclis Başkanlığına ise Ömer Şahin getirildi.
Hafta sonunda genel kurul yapan Manavgat Ziraat Odası'nda göreve seçilen yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Manavgat Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Rasim Metin Ziraat Odası Başkanlığı görevine seçilirken, Başkan Vekilliğine Şadi Çetin, Muhasip Üyeliğe Hasan Sevinç
getirildi.
Ömer Şahin'in Ziraat Odası Meclis Başkanlığına, Mehmet Tokmak ise Meclis Başkan Vekilliğine getirilirken Hasan Hüseyin
Coşar, Ahmet Karahan
, Mehmet Şeker
ve Abidin Ay ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, yeni yönetime görevlerinde başarılar dilerken, Manavgatlı üreticiler adına en iyi hizmeti vermek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - ANTALYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:30 Kaynak: İHA
Metruk Bina Yıkımında, Fen İşleri Müdürlüğü Şefinin Üzerine Telefon Direği Düştü
Son Dakika! Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Cevap: Seyirci Kalmayız
Göreme'de Yıkım Yapılacak Yerin Sahibi: İmar Barışı İçin 36 Bin TL Ödedim
Üretici ve Yatırımcıya 1,5 Milyar Liralık Hibe Paketi