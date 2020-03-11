Manavgatlı kadınlar 1'incilik ödülü aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manavgatlı kadınlar 1'incilik ödülü aldı - Son Dakika

Manavgatlı kadınlar 1'incilik ödülü aldı

7 saat önce

Manavgat Belediyesi Toros Kadınları Emek Pazarı'nın üreten kadınları, Manavgat Aşçılar Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gastro Manavgat 2020 yarışmasına katılarak, Yöresel Yemekler dalında 1'incilik ödülü aldı.

Manavgatlı kadınlar 1'incilik ödülü aldı, System.String[]

Manavgat Belediyesi Toros Kadınları Emek Pazarı'nın üreten kadınları, Manavgat Aşçılar Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gastro Manavgat 2020 yarışmasına katılarak, Yöresel Yemekler dalında 1'incilik ödülü aldı.


Gastro Manavgat 2020 yarışması, Türkiye'nin değişik yörelerinden öğrenci ve şeflerin katılımıyla gerçekleştirildi. "Anadolu'nun Kalbi Manavgat'ta atıyor" sloganıyla düzenlenen yarışmaya yöresel ev yemekleriyle katılan Manavgat Belediyesi Toros Kadınları Emek Pazarı'nın üreten kadınları, yarışmada başarı elde etmek için günler öncesinden hazırlanmaya başladı.


Yarışmaya katılan kadınlara Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in eşi Hatice Sözen de destek verdi. Gastro Manavgat 2020 etkinliğinde katkıları nedeniyle Başkan Şükrü Sözen için hazırlanan teşekkür plaketi, eşi Hatice Sözen'e takdim edildi. Yarışmaya 3 grupta 9 Toros Kadını katıldı. 1. Gruptaki kadınlar Manavgat yöresinden etli kuru bamya, keşkek ve kıvrım tatlısı yaparken, 2. Gruptaki kadınlar, yine Manavgat yöresinden Goca Tarhana, nohut yahni ve Çivirdik tatlısı sunumu yaptı. 3. Gruptaki kadınlar ise Antakya yöresinden Biberli ekmek, Malatya yöresinden analı kızlı ve kayısı tatlısı ile büyük beğeni topladı. Yemekleri değerlendiren profesyonel aşçılar, tatların tamamıyla aslına uygun olduğunu belirterek, kadınları tebrik etti.


Yarışma sonunda 1'incilik ile ödüllendirilen kadınlar adına kupa ve plaketi Toros Kadınları sorumlusu Fatma Yücel aldı. Kadınları madalyaları tek tek Aşçılar Derneği Başkanı Muhammet Karaöz ve şefler tarafından sunuldu. - ANTALYA

Şükrü Sözen, Manavgat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:30 Kaynak: İHA
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