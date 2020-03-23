Manavgatlı Zavadanak Bekir'den 65 yaş üzeri yaşlılara çağrı: "Ebeler, dedeler sokağa çıkmayın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manavgatlı Zavadanak Bekir'den 65 yaş üzeri yaşlılara çağrı: 'Ebeler, dedeler sokağa çıkmayın' - Son Dakika

Manavgatlı Zavadanak Bekir'den 65 yaş üzeri yaşlılara çağrı: "Ebeler, dedeler sokağa çıkmayın"

6 saat önce

Manavgat-Alanya kara yolunda alkollü olarak karıştığı trafik kazasının ardından kullandığı 'Zavadanak' sözü ve söylemleriyle Türkiye'nin gülen yüzü olan Bekir Varol, koronanın hafife alınmaması gerektiğini belirterek özellikle 65 yaş üstü vatandaşları evlerinden dışarı çıkmamaya çağırdı.

Manavgatlı Zavadanak Bekir'den 65 yaş üzeri yaşlılara çağrı:

Manavgat- Alanya kara yolunda alkollü olarak karıştığı trafik kazasının ardından kullandığı 'Zavadanak' sözü ve söylemleriyle Türkiye'nin gülen yüzü olan Bekir Varol, koronanın hafife alınmaması gerektiğini belirterek özellikle 65 yaş üstü vatandaşları evlerinden dışarı çıkmamaya çağırdı.


Manavgat Karacalar Mahallesi Yemişlisu mevkisinde bulunan demir ve günısı dükkanını yanında tek odalı baraka da yaşamını sürdüren Bekir Varol, aynı zamanda iş yerinin arkasında bulunan koyun ve keçilerine bakıyor.


Vatandaşları korona virüsü konusunu ciddiye almaya davet eden Bekir Varol, "Korona konusunda devletimizin aldığı kurallara uyalım. Az önce Manavgat'ta başta PTT olmak üzere bankaların önünde 65 yaş üstü ebe-dedelere rastladım. Yaşlı ebe-dedeler elektrik, su telefon faturası ödemek için maaşlarını çekmek sokağa dökülmüş. Kimse durumun ciddiyetinin farkında değil. Kendi hayatınızı düşünmüyorsanız çorunuzu-çocuğunuzu düşünün. Virüs size bulaşınca kurtulamazsınız. Evinizde gençler ödesin faturalarınızı. Eğer evinizde kimse yoksa arayın 112 ve 155'i gelsin görevliler sizin işinizi yapsın. İhtiyaçlarınızı getirsin" dedi.


Kendisinin işlerini bitirir bitirmez zavadanak evine geldiğini belirten Bekir Varol, "Ebeler-dedeler sizleri zavadanak evlerinize dönmeye ve evinizden kesinlikle dışarı çıkmamaya çağırıyorum" dedi.


Koyun almak isteyen vatandaşla pazarlık yaptı


Röportaj sırasında Zavadak Bekir, kaza yapan arabasını tamir ettirmek için satılığa çıkardığı koyunlarından 2 tanesini almak için gelen müşteri ile pazarlık etti. Koyunların fiyatının 4 bin lira olduğunu belirten Bekir Varol, paraya ihtiyacı olduğu için 3 bin 500 liraya vereceğini söyledi.


Bekir Varol, alıcının 3 bin lira teklif etmesi üzerine "Yarın belki de sokağa çıkamayacağız. Keser dolabıma koyar yerim yine de o fiyata vermem. Arabamı yaptırmak için bu fiyata indim. Aşağıya kesinlikle olmaz" dedi. Zavadanak Bekir, konuşması sırasında sık sık kahkaha atmayı da ihmal etmedi. - ANTALYA

Manavgat, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:07 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü         
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti         
14:20
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı         
14:14
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir         
14:11
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak         
13:33
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:33:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manavgatlı Zavadanak Bekir'den 65 yaş üzeri yaşlılara çağrı: "Ebeler, dedeler sokağa çıkmayın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]