Manavgatlı Zavadanak Bekir'den 65 yaş üzeri yaşlılara çağrı:

Manavgat- Alanya kara yolunda alkollü olarak karıştığı trafik kazasının ardından kullandığı 'Zavadanak' sözü ve söylemleriyle Türkiye'nin gülen yüzü olan Bekir Varol, koronanın hafife alınmaması gerektiğini belirterek özellikle 65 yaş üstü vatandaşları evlerinden dışarı çıkmamaya çağırdı.



Manavgat Karacalar Mahallesi Yemişlisu mevkisinde bulunan demir ve günısı dükkanını yanında tek odalı baraka da yaşamını sürdüren Bekir Varol, aynı zamanda iş yerinin arkasında bulunan koyun ve keçilerine bakıyor.



Vatandaşları korona virüsü konusunu ciddiye almaya davet eden Bekir Varol, "Korona konusunda devletimizin aldığı kurallara uyalım. Az önce Manavgat'ta başta PTT olmak üzere bankaların önünde 65 yaş üstü ebe-dedelere rastladım. Yaşlı ebe-dedeler elektrik, su telefon faturası ödemek için maaşlarını çekmek sokağa dökülmüş. Kimse durumun ciddiyetinin farkında değil. Kendi hayatınızı düşünmüyorsanız çorunuzu-çocuğunuzu düşünün. Virüs size bulaşınca kurtulamazsınız. Evinizde gençler ödesin faturalarınızı. Eğer evinizde kimse yoksa arayın 112 ve 155'i gelsin görevliler sizin işinizi yapsın. İhtiyaçlarınızı getirsin" dedi.



Kendisinin işlerini bitirir bitirmez zavadanak evine geldiğini belirten Bekir Varol, "Ebeler-dedeler sizleri zavadanak evlerinize dönmeye ve evinizden kesinlikle dışarı çıkmamaya çağırıyorum" dedi.



Koyun almak isteyen vatandaşla pazarlık yaptı



Röportaj sırasında Zavadak Bekir, kaza yapan arabasını tamir ettirmek için satılığa çıkardığı koyunlarından 2 tanesini almak için gelen müşteri ile pazarlık etti. Koyunların fiyatının 4 bin lira olduğunu belirten Bekir Varol, paraya ihtiyacı olduğu için 3 bin 500 liraya vereceğini söyledi.



Bekir Varol, alıcının 3 bin lira teklif etmesi üzerine "Yarın belki de sokağa çıkamayacağız. Keser dolabıma koyar yerim yine de o fiyata vermem. Arabamı yaptırmak için bu fiyata indim. Aşağıya kesinlikle olmaz" dedi. Zavadanak Bekir, konuşması sırasında sık sık kahkaha atmayı da ihmal etmedi. - ANTALYA