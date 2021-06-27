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Manavlar yaz mevsiminden umduğunu bulamıyor - Son Dakika

Manavlar yaz mevsiminden umduğunu bulamıyor

27.06.2021 10:49
Manavlar yaz mevsiminden umduğunu bulamıyor, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle aylardır işlerinin yolunda gitmediğini söyleyen manavlar, yaz meyvesinde de fiyat pahalılığından dolayı vatandaşların özellikle meyveye yeterli talep göstermediğini belirtiyor.

Koronavirüs nedeniyle aylardır işlerinin yolunda gitmediğini söyleyen manavlar, yaz meyvesinde de fiyat pahalılığından dolayı vatandaşların özellikle meyveye yeterli talep göstermediğini belirtiyor.

Dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle uzun süredir satışlarda durgunluk yaşayan manavlar, yaz meyvesiyle beraber durumun çözüleceğini bekliyordu. Ancak yeni dönemde meyvelerin fiyatının pahalılığı, vatandaşları tezgahlardan uzaklaştırdı. Eskişehir'de tezgah başında duran manavlar da "kirazın kilosu 15-20 lira olur mu?, yeşil eriği 15-20 liraya satıyoruz. Olur, mu böyle bir fiyat? Vatandaş meyve almamakta haklı" diyerek tepki gösterdi.

"Fiyatlar pahalı diye vatandaş gelemiyor"

Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazarı'nda yıllardır manavlık yapan Hakan Araz, konu ile ilgili konuştu. Tezgahtaki meyvelerin fiyatlarının normal olmadığını söyleyen Araz, "Bu sene meyve fiyatı çok pahalı. Bir manav olarak söylüyorum; meyve fiyatları alacak gibi değil. Yoksa kirazın kilosu 15-20 lira olur mu? Çileğin kilosu 20 lira olur mu? Yeşil eriği 15-20 liraya satıyoruz. Olur mu böyle bir fiyat? Kayısılar 20 lira görünce kim alsın ki? Şeftaliler oldu 10 lira. Vatandaş yüksek fiyattan meyve almamakta haklı. Peki, meyve alınmıyor mu? Alınıyor tabi, ama önce 5 kilo alan kişi şimdi 500 gram alıyor. Fiyatlar böyle devam ederse ki edecek gibi görünüyor; vatandaşların meyve yemesi zor olacak" diye anlattı.

Yaz umudu suya düştü

Aynı pazarda bulunan manav Emin Özkaya, eskiden günde 1 ton meyve sattığını, ancak bu sene 150 kilo bile meyve satmakta zorlandığını dile getirdi. Özkaya, "Yaz mevsimi meyveleri başladı. Şeftali, kayısı, erik, dut, kiraz, karpuz gibi yaz döneminde olması gereken meyveler şu an piyasada. Ama istediğimiz sonuç yok. Beklentimiz yüksekti, ama şu anda sıfırdayız. Meyve bol. Bol olmasına rağmen talep yok. Pandeminin ortasında heyecanla yeni dönemi bekliyorduk. Ancak beklediğimiz hareketlilik şu anda yok. Gördüğünüz gibi pazardaki meyve tezgahları boş. Artık vatandaşta alım gücü kalmadı mı diyeceğim, vatandaşta pazara gelmeleri ile ilgili korku mu var, bilemiyorum. Şu anda herhangi bir talep yok. Boşuna bekliyoruz. İlerleyen günlerde biraz iyi olur mu olmaz mı onu da zamanla göreceğiz. Bundan 2 sene önceki yazı düşünüyorsak şu anda sıfırız. Ben mesela burada günde 1 ton meyve satabilirken, şimdi 150 kilo meyve satamıyoruz. O kadar düştü yani. Vatandaş gelirse bizim işimiz olacak, gelmezse boş bekleyeceğiz" şeklinde pazardaki satış durumunu anlattı. - ESKİŞEHİR

Manavlar yaz mevsiminden umduğunu bulamıyor
Manavlar yaz mevsiminden umduğunu bulamıyor
Manavlar yaz mevsiminden umduğunu bulamıyor
Manavlar yaz mevsiminden umduğunu bulamıyor
Manavlar yaz mevsiminden umduğunu bulamıyor

Koronavirüs, Eskişehir, Manav, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manavlar yaz mevsiminden umduğunu bulamıyor - Son Dakika Ekonomi


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