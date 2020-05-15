Manavoğlu'na son görev - Son Dakika

Antalya'da, 75 yaşında, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Muratpaşa ilçesinin ilk belediye başkanı Mehmet Manavoğlu için belediyede tören yapıldı.



Törene, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Belediye Başkanı Ümit Uysal, aynı zamanda AK Parti'den Muratpaşa Belediyesi olan oğlu Özdemir Manavoğlu, Manavoğlu ailesi, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı.



Başkan Uysal, törende yaptığı konuşmada, "Bizler merhum Mehmet Manavoğlu'nun çalışma arkadaşlarıyız. O, bu belediyenin kurucu başkanı. Kurumsallaşmasına katkı koyan ilk başkanı. Biz de onun hizmetlerini geliştirerek devam ettiren, üst üste, yan yana koyan, insanlık için şehrimiz için bütün çabalarımızı birbirine ekleyen zincirin bir halkasıyız. Bu anlamda bütün kamu görevi yapmış kişiler merhum Manavoğlu'nun çalışma arkadaşlarıdır, yol arkadaşlarıdır" ifadelerine yer verdi.



Merhum Manavoğlu'nun son üç yıldır ciddi bir sağlık mücadelesi verdiğini belirten Başkan Uysal, "Hiçbir zaman yüzünü ekşitmiyordu. Ara ara ben de takip etme imkanı buldum. Ailesi büyük bir özveriyle, büyük bir çaba içindeydiler. O, her zaman güler yüzünü, müstehzi ince gülüşünü, duruşunu hiç kaybetmedi" diye konuştu. Başkan Uysal, "Ülkemize, şehrimize, insanımıza hizmet eden bütün insanlarımız gibi sayın Başkanımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Bütün hizmetleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün yakınlarına, sevenlerine sabır diliyorum. Allah kalanlara uzun ömür versin. Allah rahmet eylesin" sözleriyle konuşmasını tamamladı.



Manavoğlu'nun cenazesi, duaların ardından Muratpaşa Belediyesi'nden defnedilmek üzere ayrıldı. - ANTALYA