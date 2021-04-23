Manchester City 17 yaşındaki Kayky'yi renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City, Brezilyalı forvet oyuncusu Kayky'yi Fluminense'den transfer etti.

Manchester City'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki kulübün Kayky'nin transferi konusunda anlaştığı, 17 yaşındaki futbolcunun yıl sonuna kadar Fluminense'de oynamaya devam edeceği belirtildi.

Kayky'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 10 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini, sözleşme süresinin de 5 yıl olduğunu öne sürdü.