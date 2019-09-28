Son Dakika Haberleri: Manchester City 3 golle kazandı
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Manchester City 3 golle kazandı

1 saat önce

Son şampiyon Manchester City, ligin yedinci haftasında deplasmanda Everton ile karşılaştı.

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Son şampiyon Manchester City, ligin yedinci haftasında deplasmanda Everton ile karşılaştı.


Manchester ekibi, Gabriel Jesus'un 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de ev sahibi ekip Dominic Calvert-Lewin'in 33. dakikada attığı golle


eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 bitti.


İkinci yarıda baskısını artıran Manchester City, Riyad Mahrez'in 71. dakika ve Raheem Sterling'in 84. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.


Bu sonuçla Manchester City puanını 16'ya çıkarırken, Everton 7 puanda kaldı.


Öte yandan, Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında bulunmasına karşın müsabakada süre alamadı.

Manchester City, Manchester, Everton, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:26 
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