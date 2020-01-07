Manchester City 6-1 Manchester United | Bu maç unutulmaz...

Manchester United, İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Old Trafford'da Manchester City'i konuk ediyor. Saat 23: 00'te başlayacak bu derbi öncesinde sizi 2011 yılında oynanan unutulmaz maça götürüyoruz...



Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Manchester City, Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'ı Old Trafford'da 6-1 yenmiş ve derbi tarihine geçen bir galibiyet almıştı.



Karşılaşmanın yıldızlarından olan Mario Balotelli'nin bu maçtaki gol sevinci de uzun süre gündem olmuştu.



İşte karşınızda Manchester City'nin Manchester United'ı deplasmanda 6-1 yendiği maçın özet görüntüleri...



