Manchester City 6-1 Manchester United | Bu maç unutulmaz... - Son Dakika
Son Dakika Spor Manchester City 6-1 Manchester United | Bu maç unutulmaz... - Son Dakika Spor

Manchester City 6-1 Manchester United | Bu maç unutulmaz...

6 saat önce

Manchester United, İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Old Trafford'da Manchester City'i konuk ediyor.

Manchester City 6-1 Manchester United | Bu maç unutulmaz..., System.String[]

Manchester United, İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Old Trafford'da Manchester City'i konuk ediyor. Saat 23: 00'te başlayacak bu derbi öncesinde sizi 2011 yılında oynanan unutulmaz maça götürüyoruz...


Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Manchester City, Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'ı Old Trafford'da 6-1 yenmiş ve derbi tarihine geçen bir galibiyet almıştı.


Karşılaşmanın yıldızlarından olan Mario Balotelli'nin bu maçtaki gol sevinci de uzun süre gündem olmuştu.


İşte karşınızda Manchester City'nin Manchester United'ı deplasmanda 6-1 yendiği maçın özet görüntüleri...


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:56 
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