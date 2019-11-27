Son Dakika Haberleri: Manchester City aldığı yatırımla dünya rekoru kırdı
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Manchester City aldığı yatırımla dünya rekoru kırdı

6 saat önce

İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin çatı şirketi son hisse satışındaki değerleme üzerinden 4,8 milyar dolar ile küresel spor endüstrisinde rekor kırdı

Manchester City aldığı yatırımla dünya rekoru kırdı, System.String[]

İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin çatı şirketi son hisse satışındaki değerleme üzerinden 4,8 milyar dolar ile küresel spor endüstrisinde rekor kırdı.


Kulübün çatı şirketi City Football Group (CFG) yüzde 10 hissesini Amerikalı risk sermayesi şirketi Silver Lake'e 480 milyon dolara satıyor.

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Manchester City, Futbol, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:41 
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